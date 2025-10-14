Trump chce po izraelsko-palestínskej dohode riešiť vojnu na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že po uzavretí mierovej dohody medzi Izraelom a Hamasom sa plánuje zamerať na vojnu Ruska proti Ukrajine. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

„Bolo by skvelé, keby sme mohli uzavrieť mierovú dohodu s (Iránom)… Najprv však musíme vyriešiť situáciu s Ruskom,“ povedal šéf Bieleho domu.

Pri diskusii o ľuďoch, ktorí sa podieľali na uzatvorení dohody medzi Izraelom a Hamasom, Trump vyzdvihol svojho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa, ktorý sa pokúsil vyjednať mierovú dohodu aj s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Witkoff sa so šéfom Kremľa stretol viackrát. Jeho prístup k rokovaniam narazil na odpor, keďže často opakoval Putinove tvrdenia a údajne nemal jasnú predstavu o postoji Ukrajiny.

Trump povedal, že v tom čase Witkoff „nemal žiadnu predstavu o Rusku, len veľmi slabú predstavu o Putinovi a málo vedel o politike“, ale má „tú vlastnosť“, ktorú hľadal. Hoci americký prezident sľúbil, že zorganizuje priame rokovania medzi lídrami bojujúcich krajín, k dohode napokon nedošlo.

