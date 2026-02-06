Trump ponúkol uvoľnenie federálnych peňazí výmenou za premenovanie letiska a stanice po ňom

Americký prezident Donald Trump podľa amerických médií ponúkol, že odblokuje federálne financovanie infraštruktúry, ak mu popredný demokrat v Senáte pomôže presadiť premenovanie významného letiska a železničnej stanice po ňom.
Trump, realitný magnát, ktorý svoje meno už umiestnil na budovy po celom svete, sa podľa pozorovateľov snaží zanechať výraznú stopu aj v Spojených štátoch prostredníctvom bezprecedentnej kampane zameranej na budovanie a symboliku.
V decembri správna rada Kennedyho centra, ktorú si prezident sám vybral, odhlasovala premenovanie tohto kultúrneho komplexu a pamätníka zosnulého prezidenta Johna F. Kennedyho na „Trumpovo-Kennedyho centrum“.
Zároveň presadzuje výstavbu „Oblúka nezávislosti“ inšpirovaného parížskym Víťazným oblúkom a spustil aj výstavbu novej tanečnej sály v Bielom dome, pričom kvôli tomu nechal zbúrať historické východné krídlo budovy.
Aj letisko, aj stanica
Podľa televízií CNN a NBC má prezident v hľadáčiku aj newyorskú stanicu Pennsylvania Station a washingtonské Dullesovo medzinárodné letisko.
Médiá s odvolaním sa na anonymné zdroje uviedli, že Trump ponúkol dohodu: Ak senátor za štát New York Chuck Schumer pomôže presadiť premenovanie týchto objektov po prezidentovi, administratíva uvoľní zadržiavané federálne financie určené na infraštruktúrny projekt v New Yorku. Schumer podľa správ túto ponuku odmietol. CNN dodala, že návrh padol minulý mesiac.
New York a New Jersey sa v súčasnosti súdia s federálnou vládou o zablokovaných 16 miliárd dolárov, ktoré majú byť použité na výstavbu tunela spájajúceho oba štáty.
Vydieračský systém
Snaha umiestňovať prezidentovo meno a podobizeň na verejné inštitúcie je v USA nezvyčajná. Budovy a infraštruktúra sa zvyčajne pomenúvajú po prezidentoch až po odchode z funkcie alebo po ich smrti, aby sa predišlo otvorenej politizácii.
Ministerstvo financií zároveň potvrdilo správy, že vznikli návrhy pamätnej jednodolárovej mince s Trumpovou podobizňou, hoci zákony zakazujú zobrazovať na peniazoch úradujúceho alebo žijúceho prezidenta.
Kongresman za štát New York Jerry Nadler označil snahu premenovať Dullesovo letisko a stanicu Pennsylvania Station za „vydieračský systém“. Trump vo štvrtok zároveň predstavil aj novú vládnu webovú stránku TrumpRx, ktorá má ponúkať lieky na predpis za nižšie ceny.