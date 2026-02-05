Trump vyjadril plnú podporu Orbánovi pred maďarskými parlamentnými voľbami

Americký prezident označil maďarského premiéra za „priateľa, bojovníka a víťaza“.
Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok verejne podporil maďarského premiéra Viktora Orbána pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré sú naplánované na 12. apríla.

Blízky spojenec

Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social označil Orbána za blízkeho spojenca a vyjadril mu jednoznačnú podporu v snahe o znovuzvolenie.

„Viktor Orbán je skutočný priateľ, bojovník a VÍŤAZ,“ napísal. Zároveň dodal, že má jeho „úplnú a bezvýhradnú podporu pre opätovné zvolenie do funkcie predsedu vlády Maďarska“.

Partner pravice

Orbán je dlhodobo považovaný za jedného z najbližších európskych partnerov americkej pravice. Jeho vláda presadzuje nacionalistickú politiku, tvrdý postoj k migrácii a čelí kritike zo strany Európskej únie pre stav právneho štátu a médií.

Trumpova podpora prichádza v čase, keď sa maďarská politická scéna pripravuje na kampaň pred dôležitými voľbami.

