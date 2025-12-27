Netanjahu sa v pondelok stretne s Trumpom na Floride

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu odcestuje na Floridu, kde sa stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Bude to od začiatku tohto roka Netanjahuova piata návšteva Spojených štátov. Cesta Netanjahua sa uskutoční v čase, keď Trumpova administratíva a medzinárodní mediátori tlačia na prechod do druhej fázy prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.
Izraelský denník Jediot achronot v stredu informoval, že sa očakáva diskusia o širokom okruhu tém vrátane Iránu, rokovaní o bezpečnostnej dohode medzi Izraelom a Sýriou, prímeria s Hizballáhom v Libanone a ďalších fáz dohody o Pásme Gazy.
Prechod do druhej fázy októbrovej dohody o prímerí v Pásme Gazy postupuje zatiaľ len pomaly. Prímerie zostáva krehké, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z jeho porušovania a mediátori sa obávajú, že Izrael a Hamas zámerne naťahujú ďalší postup. Druhá fáza predpokladá odzbrojenie Hamasu, ďalšie stiahnutie izraelských síl, vytvorenie dočasnej správy a nasadenie medzinárodných stabilizačných jednotiek.
Izrael oznámil zabitie vedúceho zbrojárskeho predstaviteľa Hamasu v Pásme Gazy
Podľa amerického webu Axios je stretnutie Trumpa s Netanjahuom kľúčové pre posun k ďalším krokom dohody. Biely dom chce čo najskôr nasadiť medzinárodne jednotky a oznámiť vznik palestínskej technokratickej vlády, konštatoval Axios.