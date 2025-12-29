Ozbrojené krídlo Hamasu sa odmieta vzdať zbraní, vyzýva na odzbrojenie Izraela

Predstavitelia ozbrojeného krídla hnutia Hamas v pondelok zopakovali, že neodovzdajú zbrane, čo je jedna z kľúčových tém, o ktorých by mali rokovať americký prezidentDonald Trump a izraelský premiérBenjamin Netanjahu v rámci rozhovorov o ukončení izraelsko-palestínskeho konfliktu.
Vo video vyhlásení Brigády Izz ad-Dína al-Kassáma zároveň potvrdili smrť svojho dlhoročného hovorcu, o ktorého zabití pri nálete v Pásme Gazy Izrael informoval už 30. augusta. „Náš ľud sa bráni a nevzdá sa svojich zbraní, kým trvá okupácia,“ povedal nový hovorca militantnej skupiny, ktorý prevzal bojové meno svojho predchodcu Abu Obeida.
Izrael oznámil zabitie vedúceho zbrojárskeho predstaviteľa Hamasu v Pásme Gazy
Vyhlásenie zverejnili len niekoľko hodín pred plánovaným stretnutím Trumpa a Netanjahua na Floride. Hovorkyňa izraelskej vlády Shosh Bedrosianová uviedla, že premiér bude hovoriť o druhej fáze dohody o prímerí v Gaze, ktorá zahŕňa „odzbrojenie Hamasu a demilitarizáciu Gazy“.
Nový Abu Obeida túto požiadavku odmietol a namiesto toho vyzval na odzbrojenie Izraela. „Vyzývame všetky zainteresované strany, aby pracovali na odstránení smrtiacich zbraní okupácie, ktoré sa používajú pri vyhladzovaní nášho ľudu,“ uviedol. Okrem potvrdenia smrti svojho predchodcu oznámil aj zabitie ďalších štyroch veliteľov Hamasu pri izraelských útokoch počas vojny.