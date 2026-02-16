Trump je odhodlaný pomôcť Orbánovi k volebnému úspechu, podľa Rubia to bude úspech aj pre USA

Americký prezident sa netají svojou podporou Orbánovmu režimu. V piatok na sociálnych sieťach pochválil maďarského lídra, že v krajine dosiahol „fenomenálne“ výsledky.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Americký minister zahraničia Marco Rubio (vľavo) si podáva ruku s maďarským prezidentom Viktorom Orbánom počas oficiálnej návštevy v Budapešti 16. februára 2026. Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool
Americký minister zahraničných vecíMarco Rubio počas pondelkovej návštevy Budapešti vyzdvihol vládu a úspechy maďarského premiéraViktora Orbána. Návšteva sa uskutočnila necelé dva mesiace pred aprílovými voľbami, v ktorých nacionalistický líder čelí výraznej hrozbe zo strany opozície.

Otvorená podpora

„Môžem vám s istotou povedať, že prezident Trump je hlboko oddaný vášmu úspechu, pretože váš úspech je aj naším úspechom,“ vyhlásil Rubio na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní s Orbánom. Trump má podľa neho „výnimočne blízky vzťah s predsedom vlády“, ktorý prináša hmatateľné výhody.

Americký prezident sa netají svojou podporou Orbánovmu režimu. V piatok na sociálnych sieťach pochválil maďarského lídra, že v krajine dosiahol „fenomenálne“ výsledky.

V blížiacich sa parlamentných voľbách však Orbán  podľa prieskumov čelí náročnému súboju. Vládny Fidesz totiž zaostáva za opozičným hnutím TISZA, na ktorého čele stojí Orbánov najväčší vyzývateľ Péter Magyar.

Niekedy vyhrám, niekedy prehrám

Vláda, ktorá po voľbách vznikne, bude odrážať „želanie Maďarov“, povedal Orbán. „Niekedy prehrám, niekedy vyhrám,“ dodal premiér, ktorý sa vrátil k moci v roku 2010.

Zároveň ubezpečil, že sa netreba báť, čo bude, ak je ho strana voľby nevyhrá, „pretože sa to stáva pravidelne“.

Spoločný priateľ

Orbán cez víkend v prejave opäť zaútočil na „pseudo-občianske organizácie, kúpených novinárov, sudcov a politikov“, čo silno pripomínalo rétoriku, ktorú často používa aj prezident Trump. Kriticky sa vyjadril aj voči Európskej únii (EÚ), s ktorou má dlhodobé spory, keď jej výkonný orgán, Európsku komisiu (EK), označil za „represívny aparát Bruselu“.

Únia Orbána obviňuje z potláčania kritických hlasov v justícii, médiách, akademickej obci a občianskej spoločnosti, ako aj z útokov na menšiny. Napätie ešte zvyšuje jeho blízky vzťah s ruským prezidentomVladimirom Putinom, podobne ako má americký prezident.

Podľa hovorkyne Komisie je len „na vláde Spojených štátov, aby sa rozhodla koho, kde a ako podporí“.

