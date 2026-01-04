Ako Trump sledoval zadržanie Madura? Akciu vo Venezuele chystali mesiace, čakalo sa aj na počasie - VIDEO, FOTO

Biely dom zverejnil fotografie ako americký prezident Donald Trump sledoval americkú operáciu vo Venezuele a zadržanie prezidenta Nicolása Madura s manželkou. Šéfovi Bieleho domu spoločnosť v rezidencii Mar-a-Lago na Floride robili aj predseda Zboru náčelníkov štábov USA generál Dan Caine, riaditeľ CIA John Ratcliffe či minister obrany Pete Hegseth a šéf americkej diplomacie Marco Rubio.
Maduro na palube USS Iwo Jima
Trump na tlačovej konferencii po úspešnej americkej operácii vyhlásil, že sme boli svedkami vojenskej prevahy USA a bol to úder, aký svet nevidel od čias II. svetovej vojny. „Bola to obrovská sila, ktorú sme použili, aby sme zadržali prezidenta Madura a postavili ho pred spravodlivosť,“ uviedol s tým, že všetci odviedli veľmi dobrú prácu a všetky vojenské schopnosti Venezuely boli paralyzované.
Po zadržaní Madura budú môcť podľa Trumpa do Venezuely vstúpiť americké ropné spoločnosti
Americký prezident tiež uviedol, že Maduro bol zadržaný uprostred noci a akcia bola vykonaná mimoriadne dobre. „Bolo to smrtiace, zajali sme ho spolu s manželkou a obaja budú čeliť spravodlivosti, boli obvinení z narkoterorizmu proti Spojeným štátom,“ priblížil Trump.
Ešte pred tlačovou konferenciou zverejnil fotografiu venezuelského lídra vo väzbe na palube vrtuľníkovej výsadkovej lode Iwo Jima so zaviazanými očami a putami na rukách. „Nicolás Maduro na palube USS Iwo Jima,“ napísal na svojej platforme Truth Social spolu s fotografiou, na ktorej je venezuelský prezident niekoľko hodín po tom, čo ho uniesli americké armádne špeciálne jednotky Delta Force.
Maduro bol sledovaný mesiace
Priebeh akcie na tlačovej konferencii opísal aj generál Dan Caine, predseda Zboru náčelníkov štábov USA. „Operáciu mohli vykonať len bezpečnostné zložky a armáda Spojených štátov,“ vyhlásil s tým, že bola schválená prezidentom a najvyšším vojenským velením.
Ako ďalej priblížil, do operácie bolo zapojených viac ako 150 lietadiel. „Keby jedna zložka misie zlyhala, nikdy by sa to nepodarilo. Zlyhanie je niečo, čo si americká armáde nemôže dovoliť,“ povedal.
Samotnej operácii, ktorá bola uskutočnená na druhý deň roka 2026, podľa Caina predchádzali mesiace príprav. „Zisťovali sme, kde Maduro žije, čo jedáva, akých má domácich ‚miláčikov‘ a podobne,“ priblížil s tým, že počas Vianoc aj Nového roku armáda v kľude vyčkávala, aby mohla operáciu vykonať. „Včera (2. januára 2026, pozn. red.) bolo počasie presne také, aké sme potrebovali,“ dodal.
Spojenci aj odporcovia venezuelského lídra Nicolása Madura reagujú na jeho zadržanie
Operáciu vedúcu k zadržaniu Madura kryli americké vzdušné sily, ktoré podnikli krátky letecký útok na vybrané objekty v Caracase a jeho okolí. Koľko ľudí v Caracase pri americkej operácii zahynulo, venezuelské úrady zatiaľ nezverejnili. Viaceré americké médiá vrátane denníka The New York Times (NYT) však hovoria o 40 mŕtvych venezuelských vojakoch a civilistoch. Na americkej strane utrpeli podľa NYT zranenia najmenej šiesti vojaci.
Venezuelská armáda uznala Delcy Rodríguezovú za dočasnú prezidentku
Venezuelský prezident a jeho manželka Cilia Floresová už boli prevezení do Spojených štátov. Maduro do metropolitnej väznice v Brooklyne v New Yorku. Podľa amerických médií by sa mal v najbližších dňoch postaviť pred súd pre obvinenie z narkoterorizmu. Ešte pred umiestnením Madura do väzenia, bolo zverejnené video, ako kráča v sídle Úradu pre kontrolu drog (DEA) a hovorí: „Dobrú noc. Šťastný nový rok.“