Trump pri Venezuele ukázal, ako vidí svet. Politológ Bátora varuje pred turbulenciami - VIDEO

Zásah USA vo Venezuele podľa politológa Jozefa Bátoru veľa napovedá o tom, akú zahraničnú politiku môžeme od Donalda Trumpa očakávať. V relácii PubliQ s Mirom Frindtom označil amerického prezidenta za lídra, ktorý je „zdá sa opitý mocou“ a operáciu vníma ako potvrdenie vlastnej predstavy o tom, ako má svet fungovať pod jeho vedením.
Úspešná operácia
Z vojenského hľadiska však Bátora hodnotí operáciu ako mimoriadne úspešnú. „Tá operácia vo Venezuele prebehla z pohľadu vojenského veľmi úspešne. Bola to mimoriadne precízna operácia, pri ktorej bolo využitých 150 rozličných lietadiel z 20 rozličných základní,“ zdôraznil s tým, že Američania nestratili ani jedného vojaka.
Podľa politológa mala operácia aj politický cieľ, a to zastaviť pôsobenie venezuelského vodcu. „Nicolás Maduro bol prezident, ktorý nebol zvolený legitímne, bolo to po zmanipulovaných voľbách. Ani Európska únia neuznávala zvolenie Nicolása Madura za prezidenta,“ pripomenul Bátora. Z tohto pohľadu sa podľa neho USA snažili „znovu nastoliť nejakú zákonnosť“, hoci ide o veľmi sporný spôsob jej presadzovania.
Zároveň však otvorene upozorňuje na bezprecedentnosť celého zásahu. „Je to operácia, ktorá bezprecedentným spôsobom zasahuje do vnútorných záležitostí štátu, keď sa unesie takýmto spôsobom prezident,“ povedal Bátora. Hoci pripustil, že podobné situácie poznáme aj z minulosti, ide podľa neho o extrémne silný signál, ktorý mení pravidlá hry v medzinárodných vzťahoch.
Postavenie USA vo svete
Kľúčové je podľa neho to, ako Trump vníma postavenie USA vo svete. „Zdá sa, že je to niečo, čo ho podporilo v jeho predstavách o tom, ako funguje svet a o tom, akú úlohu majú mať Spojené štáty vo svete pod jeho vedením,“ vysvetlil.
Osobitne to platí pre západnú hemisféru, ktorú Trump označuje za „našu“. „Toto je naša hemisféra – to znamená západnú pologuľu, kde spadá Severná Amerika, Stredná Amerika, Latinská Amerika. Tu si budeme robiť poriadky my, podľa našich pravidiel,“ parafrázoval odkaz americkej administratívy.
Najznepokojivejšia časť Trumpovej politiky sa podľa Bátoru týka jeho postoja k medzinárodnému právu. „Donald Trump hovorí v najnovšom rozhovore pre New York Times, že on nepotrebuje medzinárodné právo,“ upozornil.
Záver je preto podľa politológa jasný: „Ak sa pýtate, čo očakávam od Donalda Trumpa, tak očakávam ďalšie turbulencie a ďalšie snahy o presadzovanie nejakej takej, nazvime to, sebastrednej zahraničnej politiky.“