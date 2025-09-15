Trump absolvuje svoju druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva, Starmer chce využiť pompéziu na získanie jeho priazne

Donald Trump tento týždeň absolvuje svoju druhú štátnu návštevu Spojeného kráľovstva, čo je historicky bezprecedentný krok. Británia plánuje využiť kráľovskú pompéznosť a ceremónie, aby si získala priazeň nevyspytateľného amerického prezidenta.
Program návštevy zahŕňa prelet vojenských lietadiel, kočiarový sprievod s kráľom Karolom III. a veľkolepú štátnu večeru v historickom zámku Windsor. Cieľom je udržať si priazeň Donalda Trumpa pred rokovaniami s britským premiérom Keirom Starmerom, ktoré sa budú sústrediť na obchod, clá a vojnu na Ukrajine.
Starmer sa snaží získať Trumpovu priazeň
Premiér Starmer, ktorý nie je prirodzeným spojencom pravicového politika, sa však snaží získať Trumpovu priazeň od jeho návratu do Bieleho domu v januári tohto roku. „Toto je naozaj výnimočné, nikdy sa to predtým nestalo, je to bezprecedentné,“ povedal Starmer po tom, čo v februári osobne doručil Trumpovi list od kráľa s pozvánkou na štátnu návštevu.
Vrah Charlieho Kirka sympatizoval s ľavicou a žil s partnerom, ktorý prechádza tranzíciou
Trump prijal pozvanie a označil kráľa Karola III., ktorý momentálne podstupuje liečbu rakoviny, za „skvelého, skvelého gentlemana“. Návšteva je navrhnutá tak, aby zohľadnila Trumpov známy záujem o britskú monarchiu – jeho matka bola škótskeho pôvodu – a jeho záľubu v ceremóniách.
Trump často vychvaľoval svoju prvú štátnu návštevu v roku 2019, keď sa stretol s kráľovnou Alžbetou II. Tentoraz sa stane prvým americkým prezidentom, ktorý absolvuje druhú štátnu návštevu. Princ William a princezná Katarína privítajú Trumpovcov v stredu vo Windsore, kde ich čaká kočiarový sprievod, ceremónia Beating Retreat a prelet vojenských lietadiel.
Politické rokovania v Chequers
Večer sa uskutoční štátna večera. Trump tiež navštívi hrob zosnulej kráľovnej, ktorá zomrela v septembri 2022. Vo štvrtok sa pozornosť presunie na politiku, keďže Starmer sa snaží využiť fakt, že Británia je jednou z prvých krajín, ktoré uzavreli obchodnú dohodu s USA a vyhla sa najhorším Trumpovým clám.
Trump, sprevádzaný delegáciou amerických podnikateľov, sa stretne so Starmerom v jeho vidieckom sídle Chequers, kde sa očakáva podpis „svetovo vedúceho technologického partnerstva“ a „významnej civilnej jadrovej dohody“. Kľúčovou témou bude aj Ukrajina, pričom Starmer patrí medzi európskych lídrov, ktorí sa snažia presvedčiť Trumpa, aby naďalej podporoval Kyjev, napriek jeho zjavnej zmene postoja smerom k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Trump vyzval všetkých členov NATO na zastavenie nákupov ruskej ropy
Biely dom oznámil, že Trump počas návštevy zdôrazní „dôležitosť ochrany slobody prejavu v Spojenom kráľovstve“, čo je téma, ktorú nedávno otvoril jeho bývalý spojenec Elon Musk na pravicovom zhromaždení v Británii. Ďalším citlivým bodom je škandál okolo Jeffreyho Epsteina, ktorý Trumpa prenasleduje doma. Premiér Starmer minulý týždeň musel odvolať britského veľvyslanca vo Washingtone Petera Mandelsona kvôli jeho priateľstvu s diskreditovaným sexuálnym delikventom.