Trump vyzval všetkých členov NATO na zastavenie nákupov ruskej ropy

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že je pripravený uvaliť sankcie na Moskvu, ale pod podmienkou, že všetci členovia NATO úplne zastavia nákupy ruskej ropy a zavedú vlastné sankcie. Navrhol tiež členom Severoatlantickej aliancie, aby s cieľom ukončiť ruskú vojnu na Ukrajine zvážili zavedenie ciel vo výške 50 až 100 percent na Čínu.
„Som pripravený zaviesť rozsiahle sankcie voči Rusku, keď sa všetky krajiny NATO dohodnú a začnú robiť to isté a keď všetky krajiny NATO PRESTANÚ NAKUPUJOVAŤ ROPU OD RUSKA,“ uviedol Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.
Európska únia predĺžila sankcie voči Putinovi
Trump, ktorý sa minulý mesiac stretol s Vladimirom Putinom na Aljaške, označil nákupy ruskej ropy krajinami NATO za „šokujúce“ a povedal, že to oslabuje ich vyjednávaciu silu voči Moskve. „Každopádne, som pripravený do toho ísť, keď budete pripravení aj vy. Len povedzte kedy?“
Trump tiež nastolil možnosť zavedenia ciel zo strany krajín NATO na Čínu. „Verím, že (sankcie NATO voči Rusku) plus to, že by NATO ako skupina uvalilo 50 % až 100 % CLÁ NA ČÍNU, ktoré by sa úplne stiahli po skončení VOJNY, … by tiež veľmi pomohlo pri UKONČENÍ tejto vražednej, ale ABSURDNEJ VOJNY,“ povedal Trump.
Trump povedal, že jeho trpezlivosť s Putinom sa rýchlo stráca
„Čína má nad Ruskom silnú kontrolu, ba dokonca ho má vo svojom zovretí, a tieto silné clá toto zovretie zlomia.“ Ak 32-členná aliancia „urobí, čo hovorím, VOJNA sa rýchlo skončí,“ vyjadril sa Trump. „Ak nie, len plytváte mojím časom,“ vyhlásil.