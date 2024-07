Trójsky kôň alebo príležitosť pre železnice?

AROS spolu s ďalšími zástupcami stredo a východoeurópskych železničných dopravcov podpísali memorandum týkajúce sa zavedenia digitálneho automatického spriahadla (DAC) na železnice. Podľa asociácie a ďalších dopravcov je nutné zavedenie a následné prevádzkovanie DAC zreálniť. V opačnom prípade môže mať táto na prvý pohľad výhodná technológia fatálne dopady na dopravcov a tým aj celkové zníženie konkurencieschopnosti nákladnej železničnej dopravy.

Systém DAC spája vozne s vozňami alebo rušňami automaticky a nahrádza súčasný manuálny spôsob spájania vozidiel skrutkovkami. Pôvodný plán bol podľa Európskej únie zvýšenie kapacity železničnej infraštruktúry vďaka rýchlosti zvýšenia spájania vozidiel. Samotné testovania však ukázali, že tomu tak byť nemusí. „K spájaniu vozňov bola potrebná živá sila, čím sa samotný čas spájania len predĺžil. Pôvodná snaha o zvýšenie kapacity tak nemusí byť naplnená” hovorí Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS.

Otázne je tiež podľa Benku financovanie DAC. Podľa jeho slov je nutné, „aby zavádzanie a prevádzkovanie DAC, ale aj náklady na medziobdobie (spojovacie vozne, zmeny technológií) boli financované z fondov EÚ, aby nedošlo k takému nárastu nákladov dopravcov a majiteľov vozidiel, ktoré prevýšia ich výnosy. To by znamenalo ďalšie zníženie konkurencieschopnosti nákladnej železničnej dopravy voči cestnej, ba až jej možný zánik, a malo by za následok nesplnenie záväzkov celej EÚ v rámci Green Dealu pri presune prepravy tovarov z cesty na železnicu,” vysvetľuje Benka. Okrem toho sa pri súčasných podmienkach zavádzania tiež nepočíta s pohybom vozidiel v štátoch mimo EÚ.

Podľa dopravcov je dôležité, aby bola práve konkurencieschopnosť nákladnej dopravy najvyššou prioritou. „Zároveň máme za to, aby investície dopravcov a vlastníkov železničných vozidiel do DAC zostali nepovinné,” hovorí Benka. Asociácia železničných dopravcov Slovenska preto spolu s ďalšími stredo a východoeurópskymi železničnými združeniami pristúpila k podpísaniu Memoranda o DAC, ktoré bolo 3.7.2024 na stretnutí s generálnou riaditeľkou DG MOVE (mobilita a doprava) Magdou Kopczynskou odovzdané Komisii EÚ. „Budeme žiadať o následné stretnutie, na ktorom by sa diskutovalo o technickej problematike DAC s odborníkmi Komisie,” dodal Benka.

