Tri ocenenia Literárneho fondu smerujú do Spišského divadla. Najmladšia herečka umeleckého súboru získala výročnú cenu

Tradičné ocenenia Literárneho fondu v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia v tomto roku získali tri herečky Spišského divadla – Kristína Kotarbová, Katarína Turčanová a Denisa Macalová-Ďuratná. Literárny fond 9. decembra v Bratislave udelil 16 cien za celoživotné dielo, 24 výročných cien a 98 prémií – tri z nich putovali do Spišského divadla.

Výročnú Cenu Literárneho fondu za uplynulý rok získala najmladšia členka umeleckého súboru Kristína Kotarbová za postavu Doroty v inscenácii Šeptuchy. Dvadsaťtriročná herečka stvárnila jednu z dvoch hlavných postáv – jemnú a citlivú hrobárovu dcéru Dorotu, ktorá má nadprirodzenú schopnosť vidieť mŕtvych. „Keď som sa to dozvedela, bola som veľmi prekvapená. Samozrejme, je to pre mňa veľká česť a predovšetkým – záväzok do budúcnosti, aby som naďalej podávala dobrý výkon. Veľmi si vážim, že bola ocenená postava Doroty a moja herecká práca. Táto rola je pre mňa naozaj špeciálna a výnimočná. Šeptuchy boli významnou inscenáciou pre mňa, aj pre celé divadlo. Projekt Šeptuchy je zlomový tým, že zaujal nielen širokú verejnosť, získal si takisto pozornosť odbornej divadelnej obce. Som vďačná za všetky herecké príležitosti, ktoré mi Spišské divadlo dáva,“ reaguje ocenená herečka, ktorá aktuálne skúša jednu z hlavných postáv v pripravovanej rozprávke Mimi a Líza.

Katarína Turčanová. Foto: Robert Tappert (3425)

Spokojnosť neskrýva ani umelecký šéf divadla Viktor Kollár: „Kristína je veľmi mladá herečka, má ešte málo divadelnej praxe a skúseností, napriek tomu sa v nej skrýva veľký herecký potenciál. Potvrdila to aj Cena Literárneho fondu. Je to významné ocenenie pre mladú herečku, navyše z lokálneho divadla. Doplním, že Kristína sa podľa bodovania na ocenenie Dosky umiestnila ako štvrtá v poradí nominácií na najlepší ženský herecký výkon, takže nominácia ju tesne minula. Považujem to za veľký úspech.“

Inscenácia Šeptuchy, emotívny príbeh dvoch dospievajúcich dievčat Aliny a Doroty plný kontrastov, v ktorom medzi sebou bojujú tradície a moderný svet, pohanské zvyky a pravoslávna cirkev, uplynulú sezónu zarezonovala v divadelnej verejnosti. Na festivale Nová dráma získala Cenu Bratislavského diváka. V Šeptuchách účinkuje celý umelecký kolektív divadla a inscenácia priniesla ocenenie aj dvom ďalším herečkám Spišského divadla.

Prémiu Literárneho fondu získala Katarína Turčanová za inscenáciu Šeptuchy a hlavnú postavu v kabarete Edith a Denisa Macalová Ďuratná za úlohu Pawly v inscenácii Šeptuchy a rolu Julie v komédii Okuliare Eltona Johna.

