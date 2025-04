Tri góly od jedného hráča boli málo na postup. FC Barcelona je v semifinále Ligy majstrov po 6 rokoch

Futbalisti FC Barcelona sa prvýkrát od sezóny 2018/2019 prebojovali do semifinále Ligy majstrov. Po zdrvujúcom domácom triumfe 4:0 síce v odvete „Blaugraňas“ prehrali v Dortmunde s Borussiou 1:3, ale v gólovom súčte dvojzápasu bezpečne postúpili.

Chvíľu sa zdalo, že tímy môžu pripomenúť zatiaľ jediný postupový obrat z 0:4 vo vyraďovacej časti Ligy majstrov, ktorý sa odohral v sezóne 2016/2017. Práve Barcelona vtedy prehrala v Paríži s PSG prvý zápas 0:4, ale v odvete prevalcovala súpera 6:1 a postúpila do štvrťfinále.

Čo by nebolo fér?

„Nechcem veľmi hovoriť o svojom tíme, nebolo by to fér voči Dortmundu. Postup sme si v dvojzápase právom vybojovali, ale súper nás výrazne potrápil. Bojovali ako o život, ale v semifinále sme my a to je pre nás podstatné,“ uviedol nemecký tréner v službách FC Barcelona Hansi Flick.

V hlavnej úlohe Guirassy

Zápletka odvetného zápasu sa začala tvoriť najmä vďaka streleckej pohotovosti Serhoua Guirassyho. Guinejský útočník Borussie už po jedenástich minútach zápasu filigránskym oblúčikom premenil pokutový kop a krátko po zmene strán v 53. min pridal hlavou druhý gól po rohovom kope Daniela Svenssona a hlavičkovom predĺžení Ramyho Bensebainiho.

Vlastný gól ako kľúčový

Kľúčový moment zápasu sa však odohral už o tri minúty neskôr, keď hostia strelili kontaktný gól na 1:2. Center Fermína Lópeza si Bensebaini nešťastne zrazil do vlastnej bránky. V 75. min síce Guirassy dovŕšil hetrik, ale štvrtý, resp. piaty gól znamenajúci možné predĺženie už hráči Dortmundu nepridali. Osemnásobný nemecký majster si teda nezopakuje semifinále spred roka.

„Dortmund má výborný tím a klobúk dolu pred nimi. Pred týždňami oni trpeli u nás a teraz sme trpeli my u nich. V konečnom dôsledku však naše škody neboli také veľké a tešíme sa na semifinále,“ uviedol Fermin López podľa webu UEFA.

Prvá prehra, ale postup

Katalánci utrpeli vôbec prvú prehru v tomto kalendárnom roku od predvianočného domáceho nezdaru s Atléticom Madrid (1:2) v La Lige. Borussia preťala Flickovým zverenciom sériu 21 víťazstiev a 4 remíz.

„Nepostúpili sme, ale odohrali sme výborný zápas vo vysokej intenzite a môžeme byť na seba hrdí. Navyše sme pripravili súperovi prvú prehru v tomto roku,“ skonštatoval tréner Dortmundu Niko Kovač.

„Galapredstavenie Guirassyho neviedlo k najväčšiemu zázraku v klubovej histórii. Škoda, že Borussia takto nehrá aj v domácej bundeslige,“ zamyslel sa Kicker nad tým, že Dortmundu v najvyššej domácej súťaži patrí až ôsma priečka.