Z bojového poľa na futbalové ihrisko. V Charkove funguje klub s obeťami vojny s amputovanými končatinami

V druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov vznikol nový futbalový klub s názvom Nezlamni (Nezlomní). Ako referuje web united24media.com s odvolaním sa na portál Suspiľne, v klube budú pôsobiť ukrajinskí vojnoví veteráni a civilisti s amputovanými končatinami. Pri hraní futbalu budú používať barly či protézy.

Podľa zakladateľa klubu Volodymyra Ľacha sa hráči na prvom tréningu ani nepoznali, ale počas druhého sa už pýtali, kedy budú môcť hrať nejaké zápasy. „Neprišli len trénovať. Chcú hrať za tím a súťažiť na turnajoch,“ povedal Ľach.

Začal priberať a psychicky upadať

Medzi členmi tímu je Oleksandr Ľubskyj, veterán 128. brigády územnej obrany, ktorý prišiel o nohu pri mínometnom údere počas boja pri meste Staromajorske v roku 2023. Po roku rehabilitácie a mesiacoch nečinnosti Ľubskyj povedal, že začal priberať na váhe a psychicky „išiel dole vodou“.

Vojnoví veteráni s amputovanými končatinami z klubu Nezlamni trénujú na štadióne v Charkove na Ukrajine, v pondelok 14. apríla 2025. Foto: SITA/AP

„Vtedy mi moja sestra povedala: ‚Dosť! Presťahuj sa sem a niečo vymyslíme.‘ Je moja opora,“ povedal. „Môžete sa emocionálne vypnúť, ale aký to má zmysel? Musíte sa hýbať, rozprávať sa s ľuďmi. To je naozaj dôležité,“ dodal Ľubskyj a povedal, že so zakladateľom klubu Ľachom sa náhodou stretol v charkovskom metre.

Tréner prišiel o obe nohy

Hráčov trénuje Oleksandr Tebenko, bývalý veliteľ čaty v Národnej garde, ktorý prišiel o obe nohy po tom, ako jeho vozidlo prešlo cez protitankovú mínu. „Futbal je pre mňa viac ako život,“ povedal Tebenko. „Aj keď nemôžem súťažiť, keďže pravidlá nepovoľujú dvojitú amputáciu, som tu, aby som trénoval, aby som pomohol chalanom rásť.“

Foto: SITA/AP

V tíme trénersky pôsobí aj zvučná posila, niekdajší brankár Metalistu Charkov s reprezentačnými skúsenosťami Oleksandr Horiajnov. „Je to ťažké obdobie pre týchto chlapcov a ich rodiny,“ povedal Horiajnov. „Futbal môže byť istým druhom duševného uvoľnenia. Pomôžem, ako len budem môcť.“

Podpora od zväzu

Klub začal s tréningovým procesom v marci a v súčasnosti sa hráči venujú cvičeniam zameraným na pohyb a techniku. Ľach poznamenal, že záujem o vstup do klubu rýchlo narastá a mužstvo už začínajú pozývať na prvé turnaje. „Nezlomných“ podporuje aj Ukrajinská futbalová asociácia (UAF), ktorá začiatkom januára zorganizovala historicky prvý futbalový turnaj amatérskych tímov s hráčmi s amputovanými končatinami.

Foto: SITA/AP

„Urobím všetko pre to, aby som vybudoval takú atmosféru, aby sa naši hráči dostali do ukrajinského národného tímu a reprezentovali nielen Charkov, ale celú krajinu,“ povedal Ľach.