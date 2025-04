Gašparík: Sme jediný tím na Slovensku, ktorý dokáže zdolať Slovan na dva zápasy - VIDEO

Futbalisti Spartaka Trnava sa po štvrtý raz za sebou predstavia vo finále Slovenského pohára. „Andeli“ v stredajšom odvetnom dueli semifinále tohtosezónnej edície triumfovali nad majstrovským Slovanom Bratislava v jedenástkovom rozstrele. Predtým sa duel skončil víťazstvom Trnavy 2:1, čiže rovnakým výsledkom, akým v úvodnom dueli na bratislavskom Tehelnom poli vyhral Slovan.

„Sme sklamaní, nepostúpili sme do finále. Rozhodli situácie, z ktorých sme mali skórovať, mali sme dve – tri veľké šance. V poslednej minúte sme inkasovali detinský gól po strate lopty a nakopnutej lopte zo štandardnej situácie, a do otvorenej obrany prišiel naivný gól,“ vyhlásil podľa klubového webu tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st.

Vydretý postup Spartaka

V rozstrele sa zo štyroch Bratislavčanov pomýlili Tigran Barseghjan a Róbert Mak. Piaty hráč Slovana sa už k svojmu pokusu nedostal, keďže na strane Spartaka premenili štyria z piatich strelcov. „Penalty nie sú lotéria, sú o psychike a kvalite kopu. Býva to tak, že tí najlepší nedajú, čo sa aj stalo, Tigranovi ani Robovi som nič nevyčítal. Dnes mi ako trénerovi nevyšlo prakticky nič, z pohľadu zostavy ani striedaní. Posledné štyri roky pohár mne ani nám asi nie je súdený. Domácim gratulujem k postupu, vydreli si ho,“ poznamenal niekdajší kouč slovenskej reprezentácie.

Jeho náprotivok Michal Gašparík môže pridať do zbierky trénerských úspechov tretí triumf v Slovenskom pohári v priebehu štyroch sezón. Neuspel akurát vlani vo finále proti Ružomberku. To však nič nemení na skutočnosti, že v slovenskej pohárovej súťaži sa mu darí, veď na konte má aj triumf zo sezóny 2018/2019, keď bol asistentom vtedajšieho kouča Spartaka Michala Ščasného.

V závere riskovali

„Som presvedčený, že sme jediný tím na Slovensku, ktorý dokáže zdolať Slovan na dva zápasy. Potrebujete k tomu aj kúsok šťastia a byť dobre pripravení. Zažili sme ďalší nádherný večer, energia tohto štadióna je úžasná. Síce sme si to sami skomplikovali, ale stále sme verili, že to dokážeme zvrátiť na svoju stranu,“ povedal Gašparík.

V závere riadneho hracieho času za stavu 1:1 hrali Trnavčania vabank a nakoniec si vybojovali predĺženie zásluhou gólu Michala Ďuriša. „Riskovali sme, na stopéroch sme v závere mali Daniela, Mikoviča a Štetinu, a vpredu sme mali dvoch útočníkov. Na penalty sme chceli vybrať hráčov, ktorých nemá Takáč načítaných, je veľmi nepríjemné kopať proti brankárovi, ktorého poznáte. Teraz je našou úlohou pripraviť sa na finále a dobre dokončiť ligu. Postup patrí aj našim fanúšikom, bez nich by sme to nedokázali, som veľmi rád, že aj v nepriaznivom počasí naplnili štadión a pomohli nám do finále,“ skonštatoval Gašparík.