Dočká sa slovenská reprezentácia šiesteho naturalizovaného futbalistu? O občianstvo požiadal talent z Ghany

Súčasťou slovenskej futbalovej reprezentácie by sa v dohľadnej dobe mohol stať ďalší naturalizovaný hráč. O slovenské občianstvo podľa webu TV Noviny požiadal ghanský stredopoliar Samuel Gidi. Informáciu potvrdil i jeho súčasný klubový zamestnávateľ MŠK Žilina i Slovenský futbalový zväz (SFZ).

Podanie žiadosti potvrdil i žilinský klub

„Ohľadom Samuela Gidiho bola oficiálne podaná žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Aktuálne je to v procese, pričom potrebné dokumenty sú na posudzovaní na príslušných úradoch. Následne budeme čakať na rozhodnutie, či bude daná žiadosť schválená alebo nie,“ informoval mediálny manažér žilinského klubu Martin Kollár.

V prípade kladného stanoviska k žiadosti môže 21-ročný stredopoliar reprezentovať Slovensko už na blížiacom európskom šampionáte hráčov do 21 rokov, ktorý sa bude od júna konať práve pod Tatrami. Gidi môže zasiahnuť i do nasledujúceho kvalifikačného cyklu tejto vekovej kategórie.

Je to inteligentný futbalista, tvrdí majiteľ Antošík

„Do Žiliny prišiel ako 15-ročný. Je to inteligentný a vzdelaný chlapec, ktorý sa zžil s našim prostredím. Myslím si, že je to jeden z najväčších talentov, ktoré behajú v súčasnosti po slovenských trávnikoch. Dúfam, že raz bude nosiť dres so slovenským znakom na hrudi. On sa cíti už ako Slovák, takže by si to aj zaslúžil,“ povedal v podcaste Striedame z dielne webu Sport.sk na adresu Gidiho majiteľ klubu spod Dubňa Jozef Antošík.

Majiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík. Foto: SITA/Michal Svítok

Možno sa predstaví už na ME 2025

„Tento hráč má výkonnosť na to, aby sme ho sledovali. Ak bude patriť k najlepším, tak na Euro pôjde, ak nie, tak nepôjde. Konkurencia je však obrovská,“ povedal tréner slovenského reprezentačného výberu do 21 rokov Jaroslav Kentoš.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová

Samuel Gidi sa stal súčasťou MŠK Žilina v lete 2022. V najvyššej súťaži odohral doteraz 88 duelov, v ktorom zaznamenal 6 gólov.

Slovenský reprezentačný dres si doteraz obliekla pätica naturalizovaných futbalistov – Karim Guedé, David Depetris, Dionatan Teixeira, Vernon De Marco a Boris Sekulič.