Trénerský mág Guardiola sa rozhodol, v Manchestri City zostane ďalšie dva roky

Rekordne úspešné obdobie Pepa Guardiolu za kormidlom futbalového giganta Manchester City sa ešte zďaleka nekončí.

Španielsky trénerský velikán podpísal dvojročné predĺženie zmluvy na Etihad Stadium a ukončil tak šíriace sa špekulácie o jeho budúcnosti. Ak ju 53-ročný Španiel naplní, zostane na čele trénerského štábu Citizens do konca sezóny 2026/2027, čiže 11 rokov.

„Manchester City stále znamená pre mňa veľmi veľa. Aktuálne som tu už deviatu sezónu a baví ma to ako na začiatku. Zažili sme toho spolu veľmi veľa a stále ma s týmto klubom spája výnimočné puto. A to je dôvod, prečo som tu šťastný a zostávam ďalšie dva roky,“ vyhlásil Pep Guardiola.

Veľa titulov a trofejí

Guardiola od svojho príchodu do City v roku 2016 vyhral s týmto klubom šesť majstrovských titulov v Premier League, pridal aj prvenstvo v Lige majstrov a dokopy spoločne získali 15 rôznych trofejí.

Už len skutočnosť, že pod Guardiolom sa City stali prvým anglickým klubom so ziskom štyroch majstrovských titulov v neprerušenej sérii, má historický podtext.

Navyše v roku 2023 sa historicky menej slávny manchesterský klub dočkal tzv. treble, čiže triumfu v Premier League, FA Cupe aj Lige majstrov. Mestskému rivalovi Manchestru United sa to podarilo v roku 1999.

„Dosiahol som tu všetko, čo si tréner môže želať a veľmi si to vážim. Stále však môžeme pridať ďalšie úspechy a trofeje a na to sa sústredíme,“ dodal Guardiola.

Dlhšie ako inde

Guardiola je tréner City dlhšie ako kdekoľvek z jeho bývalých klubov. Predtým štyri roky strávil v FC Barcelona a tri v Bayerne Mníchov. Šéf ManCity Khaldoon Al Mubarak povedal, že je potešený, že Guardiola zostáva.

„Stále má veľký hlad po úspechoch a zlepšovaní sa. On neustáva, ale neustále sa zdokonaľuje a to je na ňom úžasné. A my všetci v klube z toho profitujeme, čo nás nesmierne teší. Dvíha svojím prístupom nielen hráčov, ale aj ostatných trénerov a členov klubu. Verím, že bude pokračovať v prepisovaní trénerských rekordov aj na začiatku druhého desaťročia jeho pôsobenia v klube,“ vyhlásil Khaldoon Al Mubarak podľa AP.

Verí v očistenie mena

Rozhodnutie Guardiolu pokračovať môže mať aj svoju tienistú stránku. Prichádza v čase, keď Manchester City čelí vyše stovke obvinení z porušovania finančnej disciplíny za posledných desať rokov.

V prípade, že sa tieto obvinenia dokážu, klubu hrozia viaceré tresty vrátane extrémneho v podobe vylúčenia z Premier League.

Guardiola sa v tejto súvislosti nechal počuť, že verí v očistenie mena klubu. Konečný verdikt sa očakáva v budúcom roku.

„Nikdy nie je lepšia príležitosťa na očistenie mena klubu ako práve teraz,“ povedal Guardiola počas vypočúvania pred vyšetrovacími orgánmi.