Brankárska ikona Vencel pre SITA o Slovane, Štrasburgu i legendách. U „belasých“ vidí jednu výhodu - ROZHOVOR

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia vo štvrtok večer v náročnom dueli Európskej konferenčnej ligy 2025/2026 proti francúzskemu tímu Racing Štrasburg.
Zápas má výnimočný nádych pre niekdajšieho slovenského brankára Alexandra Vencela ml., ktorý sa môže pochváliť tým, že v minulosti chytal za oba spomenuté kluby.
Vencel v exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA prezradil, ako ho tieto kluby formovali, zaspomínal si na duely proti najväčším hviezdam svetového futbalu ako Ronaldinho či Zidane a tiež priblížil, komu bude fandiť vo štvrtkovom stretnutí.
Ešte predtým, ako prejdeme na Slovan a Štrasburg, začnem z inej strany. Pred šiestimi rokmi ste zavítali na Slovensko ako člen realizačného tímu jordánskeho reprezentácie. Hovorili ste vtedy v rozhovore pre agentúru SITA o mnohých futbalových výzvach pri práci v tejto krajine. Prešlo pár rokov a Jordánsko má vo vrecku miestenku na majstrovstvá sveta. Vnímate to tak, že aj vy ste pomohli pri rozvoji futbalu v tejto krajine, ktorý vyústil do historického postupu na MS?
„Jordánsko zažíva historický úspech. Ten bol už aj na majstrovstvách Ázie, kde sa dostali do finále. Bolo tam veľa hráčov z toho mužstva, ktoré sme viedli. Nejakú minimálnu zásluhu si tak môžeme pripísať, keďže sa to celé začalo pod naším vedením (smiech).“
Vtedy to bolo mužstvo, ktoré sa formovalo. Bolo treba mnohé zmeniť. Dnes je to tím, ktorý si na budúci rok premiérovo zahrá na svetovom šampionáte…
„My sme viac nedosiahli. Možno vtedy tí chlapci ešte neboli pripravení. Áno, bolo to mužstvo, ktoré sa v tom čase iba formovalo. Dosť sme hrali na emóciách a dobrých vzťahoch, ale to má svoje hranice. Ostatné už musí byť kvalita. Tréneri, ktorí prišli po nás, ešte viac zvýšili kvalitu jordánskych hráčov a vizitkou je postup na majstrovstvá sveta.“
Krásne spomienky na Slovan aj Štrasburg
