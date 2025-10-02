Futbal (online): Slovan Bratislava - Racing Štrasburg (Európska konferenčná liga 2025/2026) - VIDEO, FOTO

Futbalisti Slovana Bratislava hrajú vo štvrtok od 21.00 proti Štrasburgu svoj úvodný zápas v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026.
Brankárska ikona Vencel pre SITA o Slovane, Štrasburgu i legendách. U „belasých“ vidí jednu výhodu - ROZHOVOR
Futbal (online): Európska konferenčná liga 2025/2026 (ligová fáza – 1. kolo)
- hrá sa od 21.00 SELČ
Slovan Bratislava – Racing Štrasburg
- Bratislava (Národný futbalový štadión / Tehelné pole)
Fanúšikovia sa vo štvrtok na Tehelnom poli môžu tešiť na nevšedný futbalový zážitok. Na Tehelnom poli sa objaví hráč, ktorého prirovnávajú k Ángelovi Di Maríovi, mladému Michaelovi Owenovi či ikonickému Lionelovi Messimu. „Nechcem, aby ma porovnávali s Messim ani s nikým iným. Som Kendry a idem vlastnou cestou,“ hovorí mladý talent.
Proti Slovanu sa predstaví jeden z najväčších talentov svetového futbalu. Prirovnávajú ho k Messimu či Owenovi
Ďalšími súpermi „belasých“ v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026 budú postupne AZ Alkmaar, KuPS Kuopio, Rayo Vallecano, FK Škendija 79 a BK Häcken. Do vyraďovacej časti postúpi 24 tímov, ďalších 12 v pohárovej Európe končí. V rámci EKL hrá sa Slovan štvrtýkrát, raz postúpil priamo do osemfinále a v rovnakom počte prípadov do jarného play-off.
Aké má Slovan šance v EKL? Dáta spoločností sa líšia, postup je vzhľadom na súperov neistý - FOTO
Slovan Bratislava v Európskej konferenčnej lige 2025/2026 – program a výsledky
2. októbra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – Racing Štrasburg (Fran.)
23. októbra 2025 (21.00): AZ Alkmaar (Hol.) – SLOVAN BRATISLAVA
6. novembra 2025 (18.45): KuPS Kuopio (Fín.) – SLOVAN BRATISLAVA
27. novembra 2025 (18.45): SLOVAN BRATISLAVA – Rayo Vallecano (Špan.)
11. decembra 2025 (18.45): FK Škendija 79 (Maced.) – SLOVAN BRATISLAVA
18. decembra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – BK Häcken (Švéd.)