Futbal (online): Slovan Bratislava - Racing Štrasburg (Európska konferenčná liga 2025/2026) - VIDEO, FOTO

Výsledok prvého zápasu Slovana Bratislava v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026.
Brankár Dominik Takáč v drese ŠK Slovan Bratislava. Foto: archívne, SITA/Martin Havran.
Futbalisti Slovana Bratislava hrajú vo štvrtok od 21.00 proti Štrasburgu svoj úvodný zápas v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026.

Futbal (online): Európska konferenčná liga 2025/2026 (ligová fáza – 1. kolo)

  • hrá sa od 21.00 SELČ

Slovan Bratislava – Racing Štrasburg

  • Bratislava (Národný futbalový štadión / Tehelné pole)

Góly:

Žlté karty:

strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia: Andrea Colombo – Giovanni Baccini, Marco Ceccon (Všetci Tal.)

Zostavy:
Slovan:
Racing:

Fanúšikovia sa vo štvrtok na Tehelnom poli môžu tešiť na nevšedný futbalový zážitok. Na Tehelnom poli sa objaví hráč, ktorého prirovnávajú k Ángelovi Di Maríovi, mladému Michaelovi Owenovi či ikonickému Lionelovi Messimu. „Nechcem, aby ma porovnávali s Messim ani s nikým iným. Som Kendry a idem vlastnou cestou,“ hovorí mladý talent.

Ďalšími súpermi „belasých“ v ligovej fáze Európskej konferenčnej ligy 2025/2026 budú postupne AZ Alkmaar, KuPS Kuopio, Rayo Vallecano, FK Škendija 79 a BK Häcken. Do vyraďovacej časti postúpi 24 tímov, ďalších 12 v pohárovej Európe končí. V rámci EKL hrá sa Slovan štvrtýkrát, raz postúpil priamo do osemfinále a v rovnakom počte prípadov do jarného play-off.

Slovan Bratislava v Európskej konferenčnej lige 2025/2026 – program a výsledky

2. októbra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – Racing Štrasburg (Fran.)
23. októbra 2025 (21.00): AZ Alkmaar (Hol.) – SLOVAN BRATISLAVA
6. novembra 2025 (18.45): KuPS Kuopio (Fín.) – SLOVAN BRATISLAVA
27. novembra 2025 (18.45): SLOVAN BRATISLAVA – Rayo Vallecano (Špan.)
11. decembra 2025 (18.45): FK Škendija 79 (Maced.) – SLOVAN BRATISLAVA
18. decembra 2025 (21.00): SLOVAN BRATISLAVA – BK Häcken (Švéd.)

Zápasy Slovana Bratislava v ligovej fáze Európskej ligy 2025_2026.
Zápasy Slovana Bratislava v ligovej fáze Európskej ligy 2025/2026. Foto: www.facebook.com.
