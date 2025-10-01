Slovan je v horšej forme ako pred rokom, no v lepšej ako v úvode sezóny, tvrdí novinár Pančík (ROZHOVOR, V športovom SITE)

Slovenský majster ŠK Slovan Bratislava už vo štvrtok večer odštartuje ďalšiu pohárovú cestu naprieč Európu. Po niekoľkých úspešných sezónach majú „belasí“ opäť ambíciu potvrdzovať svoje postavenie, no podľa športového redaktora Vladimíra Pančíka, vedúceho futbalového oddelenia denníka Šport, vstupuje do ligovej fázy Konferenčnej ligy UEFA s viacerými otáznikmi.
„Slovan je v horšej forme, ako bol vlani, ale zároveň v lepšej, než keď odštartoval túto sezónu. Postupne sa zlepšoval, pomohli mu ligové víťazstvá a mužstvo si zasa začalo viac veriť. Atmosféra v kabíne je určite pozitívnejšia, no nemožno si zakrývať oči pred tým, že káder nie je tak vyvážený, ako by si želali tréner aj fanúšikovia,“ uviedol na úvod skúsený žurnalista, ktorý mapuje dianie v Slovane dlhé roky.
Opory necítia optimálnu konkurenciu
Podľa Pančíka je jedným z problémov fakt, že počas leta nepribudli výrazné posily, ktoré by okamžite zvýšili kvalitu základnej zostavy. Slovan síce priviedol niekoľko mladíkov s perspektívou, no ich prínos je zatiaľ skôr do budúcnosti než na aktuálne výzvy.
„Klub sa stále opiera o overené mená ako Bajrič, Kashia, Mak či Barseghjan. To sú hráči, ktorí už dokázali veľa, ale zároveň je vidieť, že postupne starnú a nemajú za sebou dostatočnú konkurenciu. Ak by mali v tíme zdravú súťaž o miesto, mohlo by ich to posúvať dopredu. Takto však pôsobia skôr komfortne a to sa prejavuje na dynamike výkonov,“ vysvetľuje.
Najväčšou slabinou obrana
Najvážnejšie otázniky visia už niekoľko mesiacov visia nad zložením defenzívy. Slovan sa totiž stal extrémne závislým od Kenana Bajriča. „Keď hrá Bajrič, obrana vyzerá aspoň stabilne. Ale ak vypadne, okamžite to cítiť. Wimmer je hráč, na ktorého by sa klub rád spoliehal, lenže je priveľmi náchylný na zranenia. Kashia už roky patrí k oporám, ale rýchlostne aj kondične nestíha tempu európskych zápasov a mladí stopéri sú zatiaľ neskúsení. To všetko spôsobuje, že Slovan má obrovský problém ubrániť silnejších súperov,“ upozorňuje Pančík.
Teší forma Kuchareviča
Kým v obrane vládnu obavy, v útoku je situácia predsa len optimistickejšia. Do pozície útočníka číslo jeden sa po odchode Dávida Strelca do Anglicka dostal Mykola Kucharevič. „Momentálne je to hráč, ktorý vie podržať loptu, zabojovať v osobných súbojoch a dokáže aj skórovať. Je vo forme, čo je pre Slovan dobrá správa. Na druhej strane je tu Šporar, hráč so skúsenosťami a veľkým menom. Problém je, že zdravotne nie je v ideálnom stave a jeho motivácia už nie je taká, ako keď bol v najlepších rokoch. Napriek tomu má stále kvalitu, ktorou môže mužstvu pomôcť, len od neho nemožno čakať, že bude ťahať celý tím,“ myslí si Pančík.
Prestupy, ktoré nevyšli
Fanúšikovia očakávali počas leta posily veľkého mena, no napokon Slovan opäť siahol skôr po dostupných a lacnejších možnostiach. „Klub sa pokúšal získať aj slovenských reprezentantov, hovorilo sa o Haraslínovi, Berovi, Schranzovi či Hrnčárovi. Kontakty tam boli, ale napokon sa to nepodarilo. Realita je taká, že Slovan väčšinou privádza hráčov zadarmo alebo za malé peniaze. Je to politika vedenia, ktoré sa snaží hospodáriť opatrne, no na druhej strane to znižuje šance získať futbalistov, ktorí by okamžite priniesli vyššiu úroveň,“ poznamenáva novinár.
Boli v prvom koši, no favoritom nie sú
Slovan čakajú v tretej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaži súboje proti klubom zo silných líg – Racing Štrasburg z Francúzska, Rayo Vallecano zo Španielska a AZ Alkmaar z Holandska. „To sú mužstvá, ktoré sú denne konfrontované s úplne inou kvalitou než Slovan. Majú obrovskú konkurenciu v domácich súťažiach, čo ich posúva. Reálne je, že Slovan môže zbierať body skôr proti tímom ako Häcken alebo Kuopio. V skupine teda bude cieľom skôr prekvapiť, zobrať nejaké body favoritom, než potvrdiť rolu papierového lídra. Účasť v prvom koši neznamená automaticky, že bude favoritom aj na ihrisku,“ zdôrazňuje Pančík.
Očakávania vs. realita
Slovan dlhodobo komunikuje veľké ambície, čo vytvára špecifickú atmosféru. „Fanúšikovia aj vedenie počúvajú o cieľoch, ktoré sú niekedy až prehnané. Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík pravidelne hovorí o veľkých plánoch, čím len zvyšuje tlak na trénera i hráčov. Realita je však taká, že káder má svoje limity. Slovan má niekoľko silných individualít, ale zároveň ho brzdí úzka a nestabilná defenzíva. A práve to môže byť faktor, ktorý rozhodne o tom, či sa mu v Európe podarí uspieť alebo nie,“ uzatvára Pančík.