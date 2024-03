Švajčiarsky tréner Mauro Pini povedie Petru Vlhovú aj na ZOH 2026 v Taliansku

Ani predčasný koniec sezóny po januárovom páde a zranení kolena na pretekoch SP v Jasnej nemal negatívny vplyv na pokračovanie spolupráce medzi Petrou Vlhovou a jej švajčiarskym trénerom Maurom Pinim. Výsledkom vzájomnej dôvery je podpis novej dvojročnej zmluvy, platnej do konca aktuálneho olympijského cyklu s vrcholom na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

Pokračovanie v úspešnej spolupráci

„Som veľmi šťastný a poctený, že môžem naďalej pokračovať v úspešnej spolupráci s tímom Petry Vlhovej. Chcem sa veľmi pekne poďakovať nielen Petre, ale aj jej rodine za dôveru a víziu, ktorú sme si spoločne stanovili na nasledujúce roky,“ uviedol v krátkom rozhovore pre Sport Management Company (SMC) Mauro Pini.

„Obe strany mali rovnakú predstavu, rozhovory teda boli veľmi jednoduché a hladké. Teraz môžeme zodpovedne pracovať na príprave na najbližšie zimné olympijské hry, ktoré sa vo februári 2026 uskutočnia v Taliansku. Teším sa, že budeme mať dostatočný priestor, aby sme venovali všetku energiu a schopnosti na to, aby sme mohli dosiahnuť všetko, čo si želáme,“ pokračoval úspešný švajčiarsky tréner. Mauro Pini zdôraznil, že ani preňho nebolo jednoduché akceptovať súčasný stav a tráviť záver sezóny inde než na lyžiarskych svahoch.

Podpis nového kontraktu

„Už po niekoľkých hodinách od pádu sme však ,prepli‘ a začali sme sa koncentrovať na proces návratu. Máme množstvo energie. Momentálne som v Saalbachu na záverečnom podujatí sezóny, kde sa už zameriavam aj na logistickú prípravu smerom k majstrovstvám sveta 2025,“ dodal Mauro Pini.

Z podpisu nového kontraktu sa teší aj Petra Vlhová, ktorá momentálne rehabilituje po úspešnom operačnom zákroku vo Švajčiarsku. O Pinim hovorí len v superlatívoch nielen ako o trénerovi, ale aj človeku, s ktorým si rozumie..

„Spokojnosť bola obojstranná, on chcel pokračovať a aj ja som chcela, aby zostal. Nebol dôvod, aby sme skončili. Dohodli sme sa a ja sa naozaj veľmi teším,“ zdôraznila 28-ročná Liptáčka. Svojmu švajčiarskemu trénerovi, ktorý pred pár rokmi nahradil Taliana Livia Magoniho, bezvýhradne dôveruje.

Trénerovo presvedčenie

„Ak je o tom presvedčený tréner, som o tom presvedčená aj ja. Myslím si, že som ukazovala výkonnostný progres, až kým som sa nezranila. Mala som potenciál vyhrať krištáľový glóbus za slalom. Verím si, že sa dokážem vrátiť. Zároveň verím, že opäť dokážem víťaziť. Vrátim sa do formy, v ktorej som bola a dosiahneme spolu ešte veľké veci,“ dodala Petra Vlhová. Aj šéf tímu a otec úspešnej slovenskej slalomárky Igor Vlha vyslovil spokojnosť s predĺžením spolupráce so švajčiarskym odborníkom.

„Dohodli sme sa na podmienkach zmluvy na 2+2 roky. Bolo to veľmi rýchle, aj keď Mauro mal aj iné ponuky, čo bolo prirodzené, keďže s Petrou dosiahol veľmi veľa. Ja osobne som nesmierne rád, že zostane pri tíme. Mauro má správnu charizmu, pod jeho vedením sa dodržujú pravidlá a každý v tíme robí to, čo má. Nemiešame sa jeden druhému do kompetencií, Mauro má všetko pod palcom a najmä Peťa je maximálne spokojná, čo je priorita,“ skonštatoval Igor Vlha.