Manchester City zvíťazil v boji o útočníka Semenya. Kto ešte mal o hviezdu záujem?

Anglický futbalový klub Manchester City vyhral „bitku“ o ghanského útočníka Antoina Semenya. Za 26-ročného futbalistu, ktorý vlastní aj francúzsky pas a na klubovej úrovni doteraz pôsobil v Bournemouthe, zaplatia „The Citizens“ približne 65 miliónov libier, čo je v prepočte necelých 75 miliónov eur.
V aktuálnej sezóne odohral Semenyo zatiaľ 20 duelov Premier League a strelil v nich 10 gólov. V tabuľke strelcov súťaže je priebežne tretí a v novom pôsobisku podpísal kontrakt do leta 2031. V Bournemouthe strávil tri roky.
O Ghančana prejavili záujem mnohé konkurenčné kluby vrátane FC Liverpool, Manchestru United či Tottenhamu Hotspur. Semenyo vyjadril svoju hrdosť, že sa pripojil k organizácii City a vyzdvihol úspechy klubu pod vedením Pepa Guardiolu v Premier League, Lige majstrov a FA Cupe a Ligovom pohári.
Manchester City je v Premier League druhý s mankom šiestich bodov na vedúci Arsenal Londýn. Okrem ligy je aj súčasťou Ligy majstrov, FA Cupe aj Ligovom pohári.
Klub z Etihad Stadium po zraneniach Rúbena Diasa a Joška Gvardiola zvažuje posilnenie obrany. Ich hlavným cieľom je Marc Guehi, kapitán konkurenčného tímu Crystal Palace. Ten ma zmluvu do konca tejto sezóny.
„Mám veľký potenciál na zlepšenie a byť v tomto klube práve teraz je pre mňa perfektné,“ uviedol Semenyo. Vo farbách nového zamestnávateľa by mohol nastúpiť už v sobotu v súboji FA Cupu proti treťoligovému Exeteru.