Manchester City remizoval so Sunderlandom, čím si skomplikoval boj o ligový titul

Tréner anglického futbalového klubu Manchester City otvorene priznal, že jeho tím v novoročnom zápase Premier League proti Sunderlandu zaplatil cenu za nevyužívanie šancí. Duel sa skončil bezgólovou remízou a znamená veľkú ranu nádejam na zisk domáceho titulu.

Tím Pepa Guardiolu predviedol rozpačitý výkon s viacerými premrhanými príležitosťami, čím umožnil londýnskemu Arsenalu upevniť si vedenie v tabuľke s rozdielom štyroch bodov. Najväčšie príležitosti „The Citizens“ v úvodnom tohtoročnom súboji nepremenili Savinho a Joško Gvardiol, obaja viackrát zlyhali v druhom polčase.

Hráči City zaostávajú na 2. priečke tabuľky a pred treťou Aston Villou majú náskok dvoch bodov. Ak by vo štvrtok nezaváhali, na Arsenal by strácali len dva body.

„Množstvo šancí, ktoré sme nevyužili v šestnástke, neboli zložité príležitosti, ale jednoducho sme ich nepremenili. Vytvorili sme si dosť možností. V prvom polčase to nebolo podľa našich predstáv, no v druhom sme hrali lepšie. Záväzok a túžba boli prítomné, aj keď prvý polčas bol odlišný,“ uviedol Guardiola.

Víťazná šnúra Manchestru City naprieč všetkými súťažami sa skončila na čísle osem a znamená veľký krok späť v boji o ligový titul. Guardiola priznal, že výsledok zanechal hráčov City skleslými. Zároveň svojich zverencov vyzval, aby si udržali pozitívny prístup pred náročným domácim zápasom proti FC Chelsea, ktorý vo štvrtok odvolal trénera Enza Marescu.

„Hráči Sunderlandu sú veľmi fyzickí a silní, takže výsledok nie je veľké prekvapenie. Berieme aspoň bod. Hráči sú momentálne trochu skleslí, ale musíme si udržať hlavy hore, pretože už o tri dni nás čaká ťažký zápas proti Chelsea,“ dodal Guardiola.

Výkon City sa výrazne zlepšil po príchode Rodriho na ihrisko, ktorý po zranení hral premiérovo od začiatku novembra a šancu dostal od úvodu druhého polčasu. Udržať Rodriho v kondícii bude pred City kľúčové, ak klub chce držať krok s lídrom tabuľky.

„V prvom polčase sme mali problémy s napádaním súpera, ale po príchode Rodriho sme získali lepší prehľad a mohli sme viac kombinovať,“ uzavrel Guardiola.

