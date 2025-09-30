Tréner Flick vyzval mladíka Yamala, aby ešte zlepšil svoju pracovnú morálku a sústredil sa na tvrdú prácu

Nemecký tréner Hans-Dieter Flick zo španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona vyzval stále iba 18-ročného Lamina Yamala, aby sa zameral na zlepšenie pracovnej morálky, ak chce dosiahnuť ďalšiu úroveň vo svojej kariére.
Ďalšia rana pre obhajcu trofeje. PSG vycestuje do Barcelony bez Kvaraccheliju
„Len ho chváliť, že je super, super, super… to sa mi nepáči. Má 18 rokov a musí sa sústrediť na tvrdú prácu,“ povedal Flick pred stredajším domácim zápasom Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain.
„Blaugranas“ privítajú obhajcu titulu, ktorému bude chýbať niekoľko kľúčových hráčov vrátane Ousmana Dembélého, Désirého Douého či Chviču Kvaraccheliu.
Yamal sa vrátil a pomohol FC Barcelona k víťazstvu nad San Sebastiánom, Barca už vedie La Ligu
Mladík Yamal sa v nedeľu vrátil do zostavy FC Barcelona po problémoch so slabinami a v zápase proti San Sebastiánu sa na triumfe podieľal jednou gólovou prihrávkou.
„Nie je to len o hre s loptou, ale aj o obrane. To očakávame od každého hráča, aj od takého talentovaného ako je on. To robí rozdiel,“ zdôraznil Flick.
Boris Becker radí Yamalovi, aby si múdro vyberal priateľov a nezbankrotoval
Nemecký kormidelník tiež pochválil Angličana Marcusa Rashforda, ktorý sa etabloval na ľavom krídle jeho tímu. „Všetci to vidia, zápas s Newcastle mu dodal veľa sebavedomia. Teraz je tu a je pripravený,“ uviedol Flick.
Stredopoliar Pedri vyjadril presvedčenie, že FC Barcelona je favorit stredajšieho zápasu: „PSG je jeden z najlepších tímov na svete, no my sme najlepší – aspoň tak to vidím ja,“ povedal.
Návrat sa opäť odkladá. FC Barcelona sa ešte nesmie vrátiť na Camp Nou
Ostatný súboj týchto tímov skončil víťazstvom PSG 4:1 vo štvrťfinále Ligy majstrov 2023/2024, v odvete bol vtedy vylúčený Ronald Araújo. Pedri dodal: „Vždy je vo futbale priestor na odvetu a toto je zápas, ktorý si užijeme najviac.“