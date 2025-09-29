Yamal sa vrátil a pomohol FC Barcelona k víťazstvu nad San Sebastiánom, Barca už vedie La Ligu

Španielska futbalová La Liga má nového lídra, na čelo tabuľky sa dostal obhajca titulu FC Barcelona. Katalánci v domácom súboji 7. kola zdolali San Sebastián 2:1 a využili zaváhanie Realu Madrid, ktorý v sobotu podľahol mestskému rivalovi Atléticu potupne 2:5.
V drese „blaugranas“ sa po zranení v oblasti slabín vrátil do súťažného diania mladý talent Lamine Yamal a k triumfu FC Barcelona prispel prihrávkou na víťazný gól Roberta Lewandowského. Poliak strelil vo farbách tohto klubu už 105 gólov v 153 dueloch.
Hosťujúci Real Sociedad síce otvoril skóre stretnutie po polhodine hry po protiútoku, ktorý po prihrávke Andera Barrenetxeu úspešne zakončil Álvaro Odriozola, no Jules Kounde ešte pred prestávkou vyrovnal hlavou po rohovom kope.
Prihral na víťazný gól
Yamal, ktorý nastúpil v druhom polčase, pripravil víťazný gól Poliakovi Lewandowskému, ten hlavičkoval do bránky súpera po Yamalovom centri.
„Som veľmi rád, že je Yamal späť na ihrisku, budeme ho potrebovať,“ povedal Koundé. Tréner Hansi Flick vyzdvihol jeho „výnimočnú silu vytvárať šance a dávať finálne prihrávky“.
Zápas sa odohral na Olympijskom štadióne na Montjuicu, keďže Katalánci stále čakajú na povolenie, aby mohli čiastočne otvoriť rekonštruovaný stánok Camp Nou. FC Barcelona v nedeľu večer absolvoval už 44. zápas, v ktorom strelil aspoň jeden gól. To sa mu v minulosti ešte nepodarilo.
Debut mladíka
Flick dal šancu aj mladému Pedrovi Fernandezovi, ktorý v seniorskom futbale debutoval vo veku 17 rokov. Do bránky sa postavil Wojciech Szczesny namiesto zraneného Joana Garcíu.
Domáci dominovali v držaní lopty, no hostia mali niekoľko nebezpečných momentov, vrátane strely Takefusu Kuba do brvna. „Bolo to náročné, nepáčilo sa mi posledných 25 minút, trpeli sme. Prvých 70 minút bolo dobrých, mohli sme dať viac gólov, ale záver sa mi nepáčil,“ priznal Koundé.
FC Barcelona v stredu privíta v Lige majstrov obhajcu trofeje francúzsky Paríž Saint-Germain. Real Sociedad má náročný štart sezóny a postupne sa zlepšuje, v ďalších dueloch isto bude čerpať silu z tlaku, ktorý na FC Barcelona vyvíjal.
Spokojnosť napriek prehre
„Napriek prehre som hrdý na prácu tímu,“ povedal gólový Odriozola.
Siedme kolo by mal uzavrieť v pondelkový zápas Valencie proti Realu Oviedo, no možný je aj jeho odklad pre očakávané silné dažde v regióne, v ktorom vlani v závere októbra záplavy usmrtili viac ako 200 osôb.