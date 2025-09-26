Boris Becker radí Yamalovi, aby si múdro vyberal priateľov a nezbankrotoval

Lamine Yamal patrí k výnimočným hviezdam športového sveta napriek mladučkému veku. Španielsky futbalista debutoval v drese FC Barcelona vo veku 15 rokov a deväť mesiacov a deň po 17. narodeninách vyhral so španielskou reprezentáciou minuloročné majstrovstvá Európy v Nemecku. Tento rok sa stal vážnym kandidátom na prestížne ocenenie Zlatá lopta, v ankete skončil druhý za Ousmaneom Dembélém.
Boris Becker, bývalý nemecký tenista a najmladší víťaz Wimbledonu v histórii, ktorý získal šesť grandslamových titulov, sa teraz vyjadril k mladému futbalistovi v rozhovore pre anglické médium TakSport. „Lamine je úžasný, vyhráva všetko a je najlepším mladým hráčom na svete. Pripomína mi mňa, keď som mal 17 rokov. V súvislosti s ním mi však zazvonili poplašné zvony,“ povedal Becker.
Bývalý športovec upozornil na riziká, ktoré prináša rýchly úspech a sláva. „Lamine pochádza z veľmi skromných pomerov, no teraz je on a jeho rodina bohatá, čo priťahuje veľa ľudí. Ja som stratil súkromie a je nevyhnutné, aby Lamine mal okolo seba dve alebo tri seriózne osoby. Musí si vyberať priateľov, dôverovať rodine a budovať si bezpečnostnú sieť,“ radí Becker.
Becker tiež hovoril o tlaku, ktorý prináša úspech v mladom veku: „Keď som vyhral Wimbledon ako 17-ročný, stále som sa snažil dozrieť a nájsť svoje miesto vo svete. Po víťazstve sa z vás stane svetová senzácia a ste na titulných stranách najväčších novín. Som rád, že som vyhral tri Wimbledony, ale možno som bol vtedy príliš mladý. Stále som bol ešte dieťa,“ zakončila nemecká legenda podľa webu denníka AS.