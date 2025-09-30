Ďalšia rana pre obhajcu trofeje. PSG vycestuje do Barcelony bez Kvaraccheliju

Gruzínsky krídelník má problémy v oblasti slabín. Parížania majú na maródke viacero ďalších opôr.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Chviča Kvaracchelija
Chviča Kvaracchelija sa teší zo svojho gólu na 4:0 v zápase proti Interu Miláno vo finále Ligy majstrov. Mníchov (Allianz Arena), 31. máj 2025. Foto: SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Šláger stredajšieho programu futbalovej Ligy majstrov v španielskej Barcelone bude bez gruzínskej opory úradujúceho víťaza súťaže. Francúzsky Paríž Saint-Germain vycestuje do Katalánska na duel proti FC Barcelona bez útočníka Chviču Kvaraccheliju.

Dvadsaťštyriročný krídelník sa zranil v oblasti slabín počas víkendu v ligovom súboji proti AJ Auxerre a pridal sa na bohatú listinu maródov vo farbách PSG.

Kouč Luis Enrique nemá k dispozícii ani čerstvého držiteľa Zlatej lopty Ousmaneho Dembélého, Désirého Douého či obrancu Marquinhosa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dobrou správou pre fanúšikov francúzskeho šampióna je návrat do zostavy stredopoliarov Vitinhu a Joaa Nevesa.

Parížania minulú sezónu ukončili v polovici júla prehrou s FC Chelsea vo finále MS klubov. V lige sú aktuálne na čele hodnotenia, púť Ligou majstrov začali hladkým domácim triumfom nad talianskou Atalantou Bergamo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hráči FC Barcelona sa v nedeľu dostali na čelo tabuľky La Ligy a v LM sa uviedli triumfom 2:1 na trávniku anglického Newcastlu United.

Stredajší zápas LM sa uskutoční na Olympijskom štadióne Lluisa Companysa na vrchu Montjuic, keďže „blaugranas“ stále nedostali povolenie na návrat na rekonštruovaný Camp Nou.

Viac k osobe: Chviča KvaracchelijaDesire DouéOusmane Dembelé
Firmy a inštitúcie: FC BarcelonaParíž Saint-Germain
Okruhy tém: Camp Nou Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk