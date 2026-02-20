Tréner Flick čelí kritike, FC Barcelona po sérii prehier hľadá stratenú formu

Katalánci chcú čo najskôr zvrátiť nastupujúcu krízu pred kľúčovými zápasmi tejto sezóny.
Od príchodu nemeckého trénera Hansiho Flicka do španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona v lete 2024 sa zdalo, že všetko ide hladko, no posledný týždeň priniesol problémy. Po minulosezónnom zisku troch domácich trofejí a postupu do semifinále Ligy majstrov sa Kataláncom darilo aj v aktuálnom ročníku, no prišli prišla séria prehier a tá zasiahla morálku A-tímu.

Súčasné zranenia výrazne ovplyvnili výkony hráčov v kritickej fáze sezóny, keď sa „Blaugranas“ snažia získať späť pozíciu lídra La Ligy od Realu Madrid. Barcelonu čaká v La Lige nedeľňajší domáci zápas proti Levante, kým Real Madrid v sobotu vyzve Osasunu.

„Biely balet“ vedie La Ligu o dva body: Barca počas ostatného víkendu prehrala 1:2 s Gironou, predtým v semifinále Copa del Rey podľahla Atléticu Madrid hladko 0:4 po jednom z najhorších výkonov od príchodu Flicka.

Nemecký kormidelník Flick a jeho tím protestovali proti rozhodcovským chybám, ktoré príslušné orgány čiastočne uznali, no to nevylučuje zodpovednosť tímu za slabé výkony. „Nie sme v dobrej nálade a ani v dobrej forme,“ priznal Flick a dal tímu dvojdňové voľno na načerpanie síl.

Flick verí, že po návrate zraneného stredopoliara Pedriho si hráči uvedomia potrebu zvýšiť hlad po víťazstvách a zmeniť prístup. Od príchodu k tímu preferuje nemecký kouč ofenzívny štýl hry s vysokým napádaním, čo sa však v sezóne s viacerými zraneniami prejavuje aj na úbytku efektivity.

Forma klesá u útočníkov Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa, zatiaľ čo obrana je zraniteľná a protihráči využívajú svoju rýchlosť. Flickove vyjadrenia, že nebude meniť štýl hry podľa súperov, vyvolávajú obavy o schopnosť tímu adaptovať sa.

Pre FC Barcelona je zápas proti Levante len začiatok série troch dôležitých stretnutí, ktoré klub pripravia na súboje Ligy majstrov a pokus o záchranu sezóny.

„Blaugranas“ po víkende čakajú ďalšie dve stretnutia pred vlastnými fanúšikmi – v La Lige proti Villarrealu a v domácom pohári odveta proti Atléticu Madrid.

