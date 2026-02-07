FC Barcelona potvrdzuje odchod z neúspešného projektu Európskej superligy

Španielsky futbalový gigant FC Barcelona v sobotu potvrdil svoje odstúpenie od neúspešného odštiepeneckého projektu Európskej superligy, čím Real Madrid zostal jediným klubom stále zapojeným do projektu.
„Barcelona týmto oznamuje, že dnes formálne informovala European Super League Company a zúčastnené kluby o svojom odstúpení od projektu Európskej superligy,“ uviedli Katalánci vo vyhlásení.
Odklonenie sa od projektu
Prezident Barcelony Joan Laporta v októbri minulého roka povedal, že Barcelona chce obnoviť vzťahy s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a odkloniť sa od projektu. Ten v roku 2021 spustilo 12 klubov, ale rýchlo sa zrútil pod ťarchou obrovského tlaku fanúšikov a inštitúcií.
Fanúšikovia Al-Nassru podporili absentujúceho Ronalda, spor okolo prestupov sa vyostruje
Krátko po oznámení projektu Superligy pred piatimi rokmi od neho odstúpilo šesť zúčastnených anglických klubov – Manchester City, Arsenal Londýn, FC Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur a FC Chelsea.
Štyri ďalšie kluby – Atlético Madrid, Inter Miláno, AC Miláno a Juventus Turín – odstúpili v roku 2024 a do projektu, ktorý presadzuje prezident Realu Madrid Florentino Pérez, zostali zapojené už len „Barca“ a Real Madrid. „Sme za mier, pretože pre kluby v Superlige existuje cesta vpred, aby sa vrátili do UEFA,“ povedal v októbri šéf Barcelony Laporta.
Odvolanie UEFA bolo zamietnuté
V roku 2024 španielsky súd rozhodol, že odpor voči Superlige zo strany svetových a európskych futbalových riadiacich orgánov FIFA a UEFA „bráni voľnej súťaži„. Odvolanie UEFA v roku 2025 bolo zamietnuté.
Real Madrid hľadá stabilitu, nie čary. Pre Arbelou je kľúčová konzistentnosť
V dôsledku toho Real Madrid a Superliga, propagované skupinou A22 Sports Management, požadovali od UEFA odškodné vo výške viac ako štyri miliardy dolárov, uviedol zdroj pre AFP.