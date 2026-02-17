Barcelona padla v katalánskom derby, na čele La Ligy ju vystriedal Real Madrid

Futbalisti FC Barcelona utrpeli v pondelok bolestivú prehru 1:2 na ihrisku FC Girona a v tabuľke španielskej La Ligy 2025/2026 klesli na druhé miesto. Na čele je po víťazstve nad Realom Sociedad už Real Madrid, ktorý má pred Kataláncami dvojbodový náskok.
Girona si víťazstvo zaslúžila
Tím trénera Hansiho Flicka viedol od 59. minúty po hlavičke Paua Cubarsího, no Girona dokázala otočiť skóre zásahmi Thomasa Lemara a Frana Beltrána. Mala aj ďalšie šance, no barcelonské mužstvo viackrát podržal hráč zápasu – brankár Joan García. Barcelona mohla ísť do vedenia už skôr, ale mladík Lamine Yamal v nadstavenom čase prvého polčasu nepremenil pokutový kop, keď trafil len do žrde.
Barcelona kritizuje výkony rozhodcov, federácii zaslala list
„Girona si víťazstvo zaslúžila. Mala veľa šancí, bránili sme veľmi zle,“ priznal Flick. „Nie sme v dobrom rozpoložení. Dal som tímu dva dni voľna, pretože si myslím, že je dôležité, aby si oddýchol. Čaká nás ešte dlhá cesta, sme druhí a musíme bojovať o prvé miesto.“
Slabá efektivita
Barcelona, ktorá minulý týždeň utrpela vysokú prehru 0:4 s Atléticom Madrid v semifinále Španielskeho pohára, doplatila aj na slabú efektivitu. „Musíme sa zlepšiť, nemôžu nám dať takéto dva góly. Musíme byť sebakritickí, neodohrali sme dobrý zápas,“ povedal Cubarsí.
Veľké chvály na Hancka po štvorke Atlética Barcelone. Ešte, že neskončil v Saudskej Arábii - VIDEO
Rozhodujúci moment prišiel v 87. minúte, keď Beltrán skóroval z hranice pokutového územia. Hostia reklamovali faul na Julesa Koundého v zárodku akcie, no podľa rozhodcov nešlo o nedovolený zákrok. „Zdalo sa mi to ako faul, ale nemali by sme sa sústrediť na rozhodnutia, ktoré nemôžeme ovplyvniť,“ uviedol obranca Gerard Martín. Tréner Girony Míchel Sánchez po triumfe vyhlásil: „Tri body proti Barcelone sú viac ako tri body, pretože zvyčajne zdolajú takmer všetky tímy.“