FC Barcelona zostal v hre o obhajobu titulu v Copa del Rey. Vo štvrťfinále vyradil druholigistu - VIDEO

Katalánci zvíťazili v Albacete 2:1 gólmi Lamina Yamala a Ronalda Araúja.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FC Barcelona
Futbalový obranca Ronald Araújo zo španielskeho klubu FC Barcelona oslavuje so spoluhráčmi gól do siete druholigového Albacete zápase Copa del Rey 2025/2026. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona postúpil už do semifinále Španielskeho pohára. Vo štvrťfinále Copa del Rey zvíťazil na pôde druholigového Albacete tesne 2:1 gólmi Lamina Yamala a Ronalda Araúja.

Rekordný 32-násobný víťaz dommácej pohárovej súťaže má za sebou mimoriadne napätý duel proti súperovi, ktorý v prechádzajúcom kole pohára vyradil hviezdny Real Madrid. Mladík Yamal otvoril skóre tesne pred prestávkou po prihrávke Frenkieho de Jonga a aktivite Marcusa Rashforda.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hneď v úvode druhej polovice súboja zvýšil na 2:0 pre hostí Araújo, pre ktorého to bol prvý štart po mesačnej pauze spôsobenej mentálnymi problémami. Uruguajský obranca zužitkoval rohový kop Rashforda.

Domáci však nezložili zbrane a Javi Moreno znížil tesne pred koncom zápasu, čím mierne zvýšil nervozitu v radoch hostí. Hráčom Albacete sa však už vyrovnať nepodarilo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tréner Hansi Flick bol po zápase spokojný s postupom, hoci upozornil na premárnené príležitosti a náročný priebeh stretnutia. „Bolo to naozaj ťažké, mohli sme si to uľahčiť, ale zaslúžili sme si vyhrať,“ vyhlásil.

Domáci futbalisti si v záverečných minútach vytvorili niekoľko šancí vrátane hlavičky Gerarda Martína, ktorú hostia zblokovali na bránkovej čiare. Napriek tomu si Katalánci udržali tesný náskok, postúpili ďalej a sú stále v hre o obhajobu Copa del Rey.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalšie tri štvrťfinálové stretnutia sa ešte len uskutočnia. V stredu Alavés hostí San Sebastián a Valencia si doma zmeria sily s Bilbaom, vo štvrtok Betis Sevilla privíta Atlético Madrid slovenského obrancu Dávida Hancka.

Viac k osobe: Dávid HanckoHans-Dieter FlickLamine YamalMarcus RashfordRonald Araújo
Firmy a inštitúcie: FC BarcelonaReal Madrid
Okruhy tém: Copa del Rey 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk