FC Barcelona zostal v hre o obhajobu titulu v Copa del Rey. Vo štvrťfinále vyradil druholigistu - VIDEO

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona postúpil už do semifinále Španielskeho pohára. Vo štvrťfinále Copa del Rey zvíťazil na pôde druholigového Albacete tesne 2:1 gólmi Lamina Yamala a Ronalda Araúja.
FC Barcelona nastúpi v Copa del Rey bez zraneného Brazílčana Raphinhu
Rekordný 32-násobný víťaz dommácej pohárovej súťaže má za sebou mimoriadne napätý duel proti súperovi, ktorý v prechádzajúcom kole pohára vyradil hviezdny Real Madrid. Mladík Yamal otvoril skóre tesne pred prestávkou po prihrávke Frenkieho de Jonga a aktivite Marcusa Rashforda.
Hneď v úvode druhej polovice súboja zvýšil na 2:0 pre hostí Araújo, pre ktorého to bol prvý štart po mesačnej pauze spôsobenej mentálnymi problémami. Uruguajský obranca zužitkoval rohový kop Rashforda.
Debakel, ktorý má prebudiť Real Madrid. Arbeloa po šoku v pohári hovorí o ceste k úspechu
Domáci však nezložili zbrane a Javi Moreno znížil tesne pred koncom zápasu, čím mierne zvýšil nervozitu v radoch hostí. Hráčom Albacete sa však už vyrovnať nepodarilo.
Tréner Hansi Flick bol po zápase spokojný s postupom, hoci upozornil na premárnené príležitosti a náročný priebeh stretnutia. „Bolo to naozaj ťažké, mohli sme si to uľahčiť, ale zaslúžili sme si vyhrať,“ vyhlásil.
FC Barcelona je späť na čele La Ligy, mladík Yamal predviedol majstrovské zakončenie
Domáci futbalisti si v záverečných minútach vytvorili niekoľko šancí vrátane hlavičky Gerarda Martína, ktorú hostia zblokovali na bránkovej čiare. Napriek tomu si Katalánci udržali tesný náskok, postúpili ďalej a sú stále v hre o obhajobu Copa del Rey.
Ďalšie tri štvrťfinálové stretnutia sa ešte len uskutočnia. V stredu Alavés hostí San Sebastián a Valencia si doma zmeria sily s Bilbaom, vo štvrtok Betis Sevilla privíta Atlético Madrid slovenského obrancu Dávida Hancka.