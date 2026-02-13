Veľké chvály na Hancka po štvorke Atlética Barcelone. Ešte, že neskončil v Saudskej Arábii

Dávidovi Hancko sa v jednej sezóne podarilo to, čo zrejme žiadnemu slovenskému futbalistovi pred ním. Bol súčasťou tímu Atlética Madrid, ktorý suverénne vyhral nad obomi gigantmi španielskeho futbalu.
Na sklonku septembra odohral slovenský obranca 83 minút v súboji La Ligy, v ktorom Atlético zdolalo slávnejšieho mestského rivala Real 5:2 a vo štvrtok sa výrazne podieľal na triumfe nad FC Barcelona 4:0 v prvom zápase semifinále Copa del Rey, čiže Španielskeho kráľovského pohára.
Hancko prihral na gól a bol najlepší obranca Atlética. Madridský klub však šokujúco prehral - VIDEO
V strede obrany Atlética odohral celý zápas a podľa španielskych médií sa podieľal aj na bránení Lamina Yamala. A išlo mu to podľa všetkého veľmi dobre. Rovnako ako jeho partnerovi zo stredu obrany „Rojiblancos“ Marcovi Pubillovi.
Pevní Pubill a Hancko
„Atlético konečne našlo kľúč k svojej defenzívnej stabilite. Príchod obrancov Marca Pubilla a Dávida Hancka obnovil Simeoneho tímu pevný základ, ktorý sa v posledných sezónach zdal stratený. Po majstrovskom defenzívnom výkone proti Barcelone je jasné, že štruktúra tímu sa zmenila. S nimi na ihrisku tvoria opäť nepreniknuteľný val, ktorý môže odolávať aj najlepším tímom na svete,“ napísal redaktor Gól Digital Andrés Guzmán.
K chválospevom sa pridal aj redaktor športového denník AS Sergio Picos. O Hanckovi napísal toto: „Fenomenálna posila. Dobre rozohrával loptu, dostával sa dopredu až na súperovu polovicu, a popri tom pokrýval Ruggeriho s Laminom. Je to hráč s najväčším počtom minút v tejto sezóne. Je dobré, že neskončil v Saudskej Arábii, kam sa zdalo, že smeruje.“
Álvarez po 11 zápasoch
Atlético potrebovalo približne 40 minút prvého polčasu na to, aby štyrmi gólmi doslova prevalcoval slávnu Barcu. Po vlastnom góle Erica Garciu, ktorý poslal tím Diega Simeoneho do vedenia na začiatku zápasu, skórovali Antoine Griezmann, Ademola Lookman a v nadstavenom čase aj Julian Álvarez.
Kontroverzná či veľkolepá šou? Fanúšikovia majú rozličné názory na vystúpenie Bad Bunnyho počas Super Bowl - VIDEO, FOTO
Argentínsky útočník skóroval po dlhých 11 zápasoch bez gólu. V druhom polčase síce hráči „Blaugranas“ síce strelili jeden gól, ale zásah Paua Cubarsiho neplatil. Odveta na Camp Nou sa bude hrať 3. marca.
Tvrdá lekcia
„V prvých 45 minútach sme dostali tvrdú lekciu. Niekedy je dobré to takto schytať v správnom okamihu. Možno bol dnešný zásah ten správny okamih,“ povedal tréner FC Barcelona Hansi Flick.
„V druhom polčase sme už hrali lepšie. Neviem, prečo neplatil náš gól, ale ideme ďalej. Máme pred sebou ešte jeden zápas,“ dodal Flick.
Atlético Madrid tesne pred uzávierkou prestupov získalo troch hráčov
Semifinále Copa del Rey je konfrontáciou tretieho tímu La Ligy Atlética s lídrom FCB. Tabuľkový rozdiel však činí až 13 bodov v prospech Kataláncov.
Fanúšikovia to potrebujú
„Myslím si, že naši fanúšikovia takéto zápasy potrebujú možno ešte viac ako hráči. Potrebujú nás vidieť víťaziť vo veľkých zápasoch a potom oslavujú. V prvom polčase sme skvele čítali hru a premieňali šance. Boli sme pokojní vzadu a efektívni vpredu,“ skonštatoval tréner Atlética Diego Simeone.
V druhej semifinálovej konfrontácii Copa del Rey Real Sociedad vyhral nad Athletic Bilbao 1:0. Tam sa hrá odveta 4. marca.