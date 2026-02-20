Tréner FC Chelsea odsudzuje rasizmus vo futbale aj spoločnosti, zdôrazňuje nulovú toleranciu

Liam Rosenior vyzýva na tvrdé kroky proti rasizmu po incidente voči Viníciusovi Júniorovi.
Liam Rosenior
Anglický futbalový tréner Liam Rosenior na lavičke francúzskeho Racingu Štrasburg v zápase proti dánskemu tímu Bröndby Kodaň v Európskej konferenčnej lige 2025/2026. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP
Tréner anglického futbalového klubu FC Chelsea vyhlásil, že každý, kto je vo futbale vinný z rasizmu, „by v hre nemal byť“. Liam Rosenior sa tak vyjadril po tom, čo sa Brazílčan Vinícius Júnior zo španielskeho Realu Madrid stal terčom údajného rasistického útoku počas zápasu Ligy majstrov.

Duel „bieleho baletu“ na ihrisku portugalskej Benficy Lisabon bol v utorok prerušený na desať minút, keď Vinícius Jr. informoval rozhodcu o tom, že argentínsky stredopoliar domácich Gianluca Prestianni počas konfrontácie na neho zakričal hanlivý výraz „opica“. Prestianni si počas hádky zakrýval ústa a obvinenie zo strany súpera odmieta.

Európska futbalová únia (UEFA) vo štvrtok začala vyšetrovanie „na základe podozrenia z diskriminačného správania“. Vinícius Júnior je opakovane vystavený rasistickým útokom od svojho príchodu do Realu Madrid v roku 2018.

Rosenior, ktorý sám má zmiešaný pôvod a pôsobil ako hráč aj tréner, priblížil, že je takéto správanie vo futbale a spoločnosti neprijateľné. „Je to zarmucujúce,“ povedal s tým, že keď sú hráči ako Vinícius rozrušení, väčšinou je na to dôvod. Kouč vyzval futbalové orgány k prísnejším postihom proti rasizmu.

„Akýkoľvek tréner, hráč či funkcionár, ktorý je vinný z rasizmu, by v hre nemal byť. Pre mňa je to také jednoduché,“ zdôraznil.

Rosenior má skúsenosti aj s bojom proti rasizmu mimo futbalu, keď v júni 2020 adresoval otvorený list americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi po vražde Georgea Floyda, v ktorom kritizoval dlhodobú rasovú nespravodlivosť v USA.

Rosenior sa vyjadril aj k homofóbnym škandálom, ktorým boli vystavení fanúšikovia FC Chelsea v zápase FA Cupu proti Hullu. „V spoločnosti sa veľa nezmenilo, nielen vo futbale,“ poznamenal a poukázal na rozdelenosť voči ľuďom na základe sexuálnej orientácie, národnosti, náboženstva či farby pleti.

„Je to širšia diskusia než len o futbale,“ dodal s tým, že verejnosť, médiá a sociálne siete by mali byť viac zodpovedné a prispieť k potláčaniu takýchto prejavov.

