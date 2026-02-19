UEFA spúšťa vyšetrovanie rasistického správania voči Viníciusovi Júniorovi

Európska futbalová únia (UEFA) začne vyšetrovanie obvinení z diskriminačného správania počas utorkového zápasu Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Benficou Lisabon. hosťujúci Brazílčan Vinícius Júnior obvinil súpera Gianlucu Prestianniho z toho, že ho rasisticky urazil.
Triumf Realu Madrid v Lisabone nad Benficou zatienil rasistický incident na úkor Viníciusa Júniora
Prvý súboj play-off Ligy majstrov rozhodca prerušil na desať minút po tom, čo Vinícius Jr. upozornil francúzskeho arbitra na údajnú rasistickú urážku po konfrontácii s Prestiannim. Následne Vinícius, ktorý strelil jediný gól zápasu a dostal žltú kartu za oslavu pred domácim publikom, oznámil rozhodcovi, že argentínsky hráč mu povedal „mono“ – španielsky výraz pre „opicu“.
Dvadsaťročný Prestianni, ktorý si zakrýval ústa tričkom, keď sa zdalo, že niečo hovorí Viníciusovi, tieto obvinenia poprel.
Anglický obranca Realu Trent Alexander-Arnold označil celý incident za odporný a vyjadril sa, že znechutil večer celému tímu. Rovnako francúzsky kapitán Kylian Mbappé vyzval na udelenie dištancu pre Prestianniho v Lige majstrov s tým, že tento hráč si takúto účasť nezaslúži.
Bol to rasizmus alebo nie? Prestianni mal Viníciusa hanlivo uraziť
Domáci tréner José Mourinho kritizoval Viníciusa za to, že podnecovalo hráčov a fanúšikov Benficy jeho oslavou gólu. Vyzval ho na slušnú oslavu.
Organizácia proti diskriminácii v britskom futbale Kick It Out odsúdila Mourinhovu reakciu a označila jej podstatu za vyhýbanie sa priznávaniu problému. Zdôraznila, že prioritou musí byť počúvanie a podpora obete diskriminácie, a že zameranie sa na oslavu gólu prehliada podstatu problému a škodí nielen postihnutému, ale aj ďalším, ktorí sa môžu s podobnou situáciou stretnúť.
Benfica vyjadrila podporu Prestiannimu a ľutuje, že hráč je podľa nej obeťou ohovárania.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sa vyjadril, že je incidentom šokovaný a zarmútený a pochválil rozhodcu, ktorý aktivoval protokol UEFA proti rasizmu.
„V našom športe a spoločnosti nemá rasizmus miesto,“ uviedol na instagrame a vyzval všetkých zúčastnených, aby podnikli kroky a zodpovedných potrestali.