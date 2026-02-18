Bol to rasizmus alebo nie? Prestianni mal Viníciusa hanlivo uraziť

Portugalský futbalový klub Benfica Lisabon je terčom ostrej kritiky za tweet, ktorý zverejnil po údajnom rasistickom incidente, do ktorého bol zapojený jej hráč Gianluca Prestianni a Vinícius Júnior z Realu Madrid. V 50. minúte strelil Brazílčan v drese „bieleho baletu“ prvý a neskôr sa ukázalo aj jediný gól prvého zápasu šestnásťfinále Ligy majstrov, a tak hostia zo španielskej metropoly vyhrali v Lisabone 1:0.
Triumf Realu Madrid v Lisabone nad Benficou zatienil rasistický incident na úkor Viníciusa Júniora
Po góle bola hra prerušená na približne 10 minút po tom, čo Vinicius podal sťažnosť rozhodcovi Francoisovi Letexierovi na argentínskeho súpera Gianlucu Prestianniho. Ten si preložil tričko cez ústa a údajne Brazílčanovi adresoval rasistickú poznámku.
Vinicius Júnior po zápase vydal vyhlásenie, v ktorom poznamenal: „Rasisti sú predovšetkým zbabelci.“ Informoval o tom web Givemesport.com.
Medzitým jeho spoluhráč z Realu Madrid Kylian Mbappé vyzval na trest pre mladíka v drese Benficy a jeho trvalý zákaz pôsobenia v Lige majstrov a obvinil argentínskeho reprezentanta, že Viníciusa päťkrát nazval „opicou“.
Prestianni poprel závažné obvinenia, ktoré proti nemu boli vznesené. Dvadsaťročný hráč tvrdí, že Vinícius Jr. nepochopil to, čo si myslel, že počul, a dodal: „Nikdy som nebol voči nikomu rasista.“
Olej do ohňa tohto incidentu priliala aj marketingová komunikácia tímu Benfica Lisabon. Po skončení zápasu zverejnila Benfica na sociálnej sieti X nové zábery z incidentu a napísal k nim tento záver: „Ako ukazujú zábery, vzhľadom na vzdialenosť hráči Realu Madrid nemohli počuť to, čo tvrdia, že počuli.“
Zábery ukazujú, ako Vinícius Jr. komentuje situáciu predtým, ako si Prestianni stiahne dres cez ústa. Brazílčan okamžite reaguje a beží k rozhodcovi, pričom ukazuje na Argentínčana, ktorý neveriacky máva rukami.
Tweet Benficy sa stal virálny a vyvolal obrovskú reakciu na sociálnych sieťach. „Ak by UEFA myslela boj proti rasizmu vážne, vylúčila by Benficu zo súťaže už len za tento tweet,“ napísal nemenovaný užívateľ platformy X s 25-tisíc sledovateľmi.