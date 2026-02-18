Triumf Realu Madrid v Lisabone nad Benficou zatienil rasistický incident na úkor Viníciusa Júniora

Brazílčan Vinícius Júnior skóroval a následne uviedol, že počas víťazného zápasu španielskeho Realu Madrid na pôde portugalského tímu Benfica Lisabon v play-off Ligy majstrov sa stal terčom rasistickej urážky. „Biely balet“ zvíťazil v Lisabone 1:0.

Za oslavu gólu však Viníciusa dostal žltú kartu, neskôr súperovho hráča Gianlucou Prestianniho obvinil, že mu označil ako opicu. Zápas bol na niekoľko minút prerušený, Brazílčan bol počas zvyšku zápasu terčom domácich fanúšikov, ktorí na neho pískali.

Domáci kouč José Mourinho, ktorý v minulosti viedol Real v rokoch 2010 až 2013, dúfal v ďalšie víťazstvo nad svojím niekdajším klubom, no pozornosť zápasu výrazne zhasla rasovým incidentom. Mourinho bol neskôr v závere vylúčený za príliš hlučné protesty a v budúcotýždňovej odvete na Štadióne Santiaga Bernabéua bude chýbať na lavičke.

Odveta nebude ľahká

Real Madrid napriek triumfu vonku nečaká nič ľahké, doma musí potvrdiť výsledok na ceste do osemfinále.

„To, čo sa stalo, sa nikomu nepáči. Musíte sa opýtať hráča Benficy, čo povedal. Rasizmus je niečo, čo musíme vykoreniť zo sveta futbalu. Ak to hráči nenapravia, bude to veľmi komplikované,“ povedal tréner hostí Álvaro Arbeloa pre vysielateľa Movistar.

Otočka obhajcu

Zápas v Monaku priniesol triumf Paríža Saint-Germain, ktorý však prehrával už 0:2. Napokon však zvíťazil 3:2 a pred odvetou sú v lepšej situácii. Ešte lepšie je na tom turecký Galatasaray Istanbul, ktorý si doma poradil s talianskym Juventusom Turín 5:2. Blízko k postupu má aj nemecká Borussia Dortmund, ktorá si pred vlastnými fanúšikmi poradil s talianskou Atalantou Bergamo 2:0.

V stredu večer sú na programe ďalšie štyri stretnutia play-off LM. Kazašský Karabach hostí anglický Newcastle United, taliansky Inter Miláno sa predstaví v Nórsku na ihrisku FK Bodö/Glimt, belgický FC Bruggy hostí španielske Atlético Madrid a grécky Olympiakos Pireus privíta nemecký Bayer Leverkusen.

