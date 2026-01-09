Liam Rosenior chce posunúť FC Chelsea na svetovú úroveň

Nový tréner „The Blues“ chce v najbližších zápasoch dosiahnuť veľké úspechy.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FC Chelsea
Futbalisti londýnskej Chelsea oslavujú zisk trofeje v Európskej konferenčnej lige 2024/2025, v stredu 28. mája 2025 v poľskom Vroclave. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Anglický futbalový tréner Liam Rosenior je pripravený prevziať londýnsky klub FC Chelsea s cieľom posunúť ho na „ďalšiu úroveň“. Dvadsaťštyri hodín pred debutom v sobotnňakšom zápase FA Cupu proti Charltonu tento 41-ročný kouč zdôraznil, že sa neobáva výzvy v jednom z najviac náročných futbalových prostredí v Anglicku.

Rosenior sa stal hlavným koučom „The Blues“ po úspešnom pôsobení vo francúzskom Štrasburgu, ktorý je rovnako ako FC Chelsea v správe konzorcia BlueCo. Na Stamford Bridge vystriedal Enza Marescu, ktorý dostal „padáka“ 1. januára napriek tomu, že počas svojej prvej sezóny vybojoval dva trofeje – tituly na MS klubov aj v Európskej konferenčnej lige.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Chelsea však v posledných deviatich zápasoch Premier League zaznamenala iba jedno víťazstvo a momentálne sa nachádza na ôsmom mieste tabuľky. Rosenior je pod značným tlakom, keďže hlavnou úlohou je zabezpečiť klubu miestenku v Lige majstrov na nasledujúcu sezónu, čo znamená skončiť medzi najlepšou štvorkou.

„Úroveň talentu, ktorú som za posledné dni videl, je svetová. Predchádzajúci tréner Enzo odviedol po taktickej stránke skvelú prácu. Môj cieľ je posunúť to ešte ďalej. Ja a môj realizačný tím budeme tvrdo pracovať, aby sa to podarilo,“ doplnil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Ak máte strach, tak nemá zmysel byť trénerom. Budem pracovať 24 hodín denne a tlačiť hráčov k úspechu,“ uzavrel nový kouč FC Chelsea.

Viac k osobe: Enzo MarescaLiam Rosenior
Firmy a inštitúcie: FC Chelsea
Okruhy tém: FA Cup Futbal - Premier League 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk