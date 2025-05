Tréner Farioli rezignoval na lavičke Ajaxu Amsterdam po neúspechu v boji o titul - VIDEO, FOTO

Talian Francesco Farioli v pondelok rezignoval na post hlavného trénera holandského futbalového veľkoklubu Ajax Amsterdam. Stalo sa tak len deň po tom, čo jeho tím skončil druhý v boji o domáci titul.

Alex Kroes ako technický riaditeľ Ajaxu označil jeho rozhodnutie za „nesmierne sklamanie„. Ajax v závere sezóny stratil deväťbodový náskok, keď z posledných piatich zápasov dvakrát prehral a dvakrát remizoval, čo umožnilo konkurenčnému tímu PSV Eindhoven osláviť titul.

„Francesco Farioli sa po dôkladnom zvážení rozhodol opustiť Ajax. Hlavný tréner informoval predstavenstvo o svojom rozhodnutí,“ uviedol klub vo vyhlásení.

Farioli, ktorý prevzal Ajax vlani v máji a odvrátil hrozbu zostupu, vysvetlil svoj odchod rozdielnymi predstavami o budúcnosti klubu: „Vedenie a ja máme rovnaké ciele pre budúcnosť Ajaxu, ale máme odlišné vízie a časové rámce, ako tieto ciele dosiahnuť. Vzhľadom na tieto rozdiely v princípoch a základoch projektu cítim, že toto je najlepší moment na rozlúčku.“

Kroes neskrýval sklamanie z Farioliho odchodu už po roku z trojročnej zmluvy: „Je to pre mňa nesmierne sklamanie. Francesco a jeho tím nám veľmi pomohli. Bola to intenzívna sezóna plná pamätných momentov a dosiahli sme cieľ: kvalifikáciu do budúcej Ligy majstrov.“

Dodal, že náhly odchod Farioliho, prvého neholandského trénera Ajaxu od roku 1998, spôsobuje klubu ďalšie komplikácie: „Toto leto malo byť už tak náročné prestupové obdobie, teraz je to ešte ťažšie. Je na nás, aby sme zabezpečili silný nový trénerský tím do začiatku prípravy 26. júna.“