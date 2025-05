Neapol si ešte musí počkať na titul, v Parme uhral bezgólovú remízu - FOTO

Futbalisti Neapola si na spečatenie titulu v talianskej Serie A budú musieť počkať minimálne do posledného kola. V predposlednom kole totiž len remizovali na ihrisku Parmy 0:0, pričom najväčšie šance nevyužili André-Frank Zambo Anguissa a Matteo Politano, ktorí trafili konštrukciu bránky.

V nadstavenom čase rozhodca najskôr nariadil penaltu pre Neapol po faule na Davida Neresa, no po konzultácii s VAR-om verdikt zmenil pre predchádzajúci faul Giovanniho Simeoneho. Emotívny duel na Stadio Ennio Tardini vyvrcholil vylúčením oboch trénerov, Antonia Conteho a Cristiana Chivua, po hádke pri striedačkách.

Neapol má pred posledným kolom náskok jedného bodu pred Interom Miláno, ktorý v dramatickom zápase remizoval s Laziom Rím 2:2. Inter dvakrát viedol, no Lazio vyrovnalo v 90. minúte po penalte Pedra.

„Sme blízko, ale ešte nás čaká jeden krok pred vlastnými fanúšikmi. Boli sme na čele väčšinu sezóny napriek mnohým ťažkostiam. Je to zásluha týchto chlapcov, ktorí do toho dávajú srdce. Dúfam, že tento titul získame, bola by to veľká vec,“ povedal Conte pre DAZN.

O titule sa rozhodne v poslednom kole, kde Neapol privíta Cagliari, ktoré si definitívne zabezpečilo záchranu po výhre 3:0 nad Benátkami. Inter čaká duel na pôde rozbehnutého Coma, ktorého séria šiestich výhier sa skončila remízou 1:1 vo Verone.

Lazio si remízou udržalo šancu na Ligu majstrov, no na štvrtý Juventus, ktorý zdolal Udinese 2:0, stráca dva body. Medzi Juventusom a Laziom je ešte AS Rím, ktorý triumfoval nad AC Miláno 3:1 v zápase, v ktorom fanúšikovia vzdali hold Claudiovi Ranierimu pri jeho poslednom domácom zápase na lavičke klubu.

Milánčania absolvovali väčšinu zápasu v oslabení po vylúčení Santiaga Giméneza a v budúcej sezóne si nezahrajú v európskych súťažiach. Bologna stratila šancu na Ligu majstrov po prehre 2:3 vo Florencii, no Fiorentina si vďaka triumfu v Talianskom pohári zabezpečila účasť v Európskej lige.

Parma ešte nemá istú záchranu, keďže je len dva body nad pásmom zostupu. Empoli, ktoré zdolalo zostupujúcu Monzu 3:1, má rovnaký počet bodov ako Lecce, ktoré sa posunulo nad čiaru zostupu triumfom 1:0 nad FC Turín.