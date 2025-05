Villarreal si zaistil Ligu majstrov triumfom na pôde FC Barcelona, Real Madrid triumfoval v Seville nad FC - VIDEO, FOTO

Futbalisti španielskeho tímu Villarreal CF si zabezpečili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov, keď v atraktívnom zápase zvíťazili na pôde čerstvého španielskeho majstra FC Barcelona 3:2. Domáci, ktorí v piatok oslavovali svoj 28. ligový titul jazdou v otvorenom autobuse, nastúpili v silnej zostave, no už v úvode inkasovali po presnom zásahu Ayozeho Péreza.

Mladý Lamine Yamal potom vyrovnal krásnou strelou do vzdialenejšieho rohu a neskôr trafil aj brvno. Fermín López poslal Kataláncov do vedenia, no hostia odpovedali gólmi Santiho Comesanu a Tajona Buchanana, ktorý rozhodol v 80. minúte.

FC Barcelona tak utrpel prvú domácu prehru v roku 2025 a zároveň prvý ligový neúspech v tomto kalendárnom roku. Po zápase však štadiónom zneli chorály „šampióni“ a hráči si prevzali ligovú trofej.

„Videli sme v tíme veľký potenciál… môžeme Barcelonu ešte trochu zlepšiť, hráči sa prispôsobili našej hernej filozofii a ukázali, že vedia hrať futbal. Keď máte sebavedomie, všetko je možné,“ povedal tréner Hansi Flick.

Villarreal si vďaka výhre vytvoril nedostihnuteľný náskok pred šiestym Betisom Sevilla, ktorý prehral 1:4 na pôde Atlética Madrid. Dva góly domácich strelil Julián Álvarez, ktorý pridal aj asistenciu.

Real Madrid zvíťazil na ihrisku FC Sevilly 2:0, keď domáci dohrávali bez dvoch vylúčených hráčov. Za Real skórovali Kylian Mbappé a Jude Bellingham. Domáci prišli už v 12. minúte o Loica Badého po faule na Mbappého, v druhom polčase bol vylúčený aj Isaac Romero.

„Bola to zvláštna atmosféra, v tomto klube hráte vždy o všetko, dnes už o veľa nešlo, ale musíme brániť tento dres,“ povedal stredopoliar Federico Valverde. Real Madrid tento rok nezískal žiadnu veľkú trofej, no v lete sa predstaví na MS klubov v USA.

„Tešíme sa, sme hrdí, že môžeme reprezentovať Madrid,“ dodal Valverde.

Tréner Carlo Ancelotti vyzdvihol výkon veterána Luku Modriča, ktorému sa končí zmluva: „Všetci vedia, ako veľmi Madrid miluje Modriča, bude čas urobiť správne rozhodnutie. Pre klub, pre neho aj pre budúcnosť.“

V boji o záchranu si hráči Leganés udržali nádej na zotrvanie v La Lige triumfom 1:0 na pôde Las Palmas. Futbalisti Leganés sú na 18. mieste tabuľky, od záchrany ich delia dve body a v poslednom kole nastúpia proti už zostupujúcemu Valladolidu.

Espanyol prehral s Osasunou 0:2 a zostáva v ohrození zostupu, v poslednom kole privíta Las Palmas. Getafe a Alavés si víťazstvami nad Mallorcou a Valladolidom zabezpečili ligovú príslušnosť aj pre ďalšiu sezónu.