Londýnsky Arsenal doma zdolal Newcastle a zaistil si účasť v Lige majstrov - VIDEO, FOTO

Futbalisti londýnskeho Arsenalu si definitívne zabezpečili účasť v nasledujúcej edícii Ligy majstrov, keď na domácom Emirates Stadium zdolali Newcastle United 1:0. O jediný gól zápasu sa v 55. minúte postaral Declan Rice, ktorý nádhernou strelou z hranice šestnástky prekonal brankára Nicka Popea.

„Uzavrieť sezónu, ísť na pláž a uistiť sa, že tí hore robia, čo majú. To, čo sme urobili pre udržanie úrovne v tejto sezóne napriek všetkému, čo sa stalo so zraneniami, je neuveriteľné,“ odkázal po zápase tréner Arsenalu Mikel Arteta vedeniu klubu v súvislosti s prestupovou politikou.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Arsenal ukončil päťzápasovú sériu bez víťazstva a v tabuľke Premier League mu patrí druhé miesto. Zverenci Mikela Artetu odvrátili hrozbu nervózneho záveru sezóny a už nemusia bojovať o miesto v prvej päťke.

Napriek tomu, že „kanonieri“ v tejto sezóne opäť nezískali žiadnu trofej a v Lige majstrov vypadli v semifinále s Parížom Saint-Germain, zostávajú najvážnejším vyzývateľom pre FC Liverpool do ďalšieho ročníka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Newcastle United, za ktorý nastúpil slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka a hral aj bez zraneného najlepšieho strelca Alexandera Isaka, mal v zápase niekoľko šancí, no brankár David Raya podržal domácich viacerými výbornými zákrokmi.

„Bol to jeden z našich najsilnejších výkonov vonku, ale musíte skórovať a my sme gól nedali. Môžeme si za to len sami,“ priznal tréner hostí Eddie Howe.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Newcastle je aktuálne na treťom mieste, no v tesnom závese za ním sú FC Chelsea, Aston Villa a aj Manchester City, ktorý má zápas k dobru. O účasti v Lige majstrov tak rozhodne až posledné kolo, v ktorom Newcastle privíta Everton.

Nedeľňajší zápas v Londýne priniesol aj niekoľko nervóznych momentov, keď Emil Krafth dostal žltú kartu len 33 sekúnd po príchode na ihrisko a v závere sa do konfliktu dostali Kai Havertz a Dan Burn. Arsenal však tesné vedenie udržal a môže sa tešiť na ďalšiu sezónu medzi európskou elitou.