Tréner Calzona už kuje plány na životný osemfinálový duel, zhodnotil aj remízu s Rumunskom

Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu potešil nielen postup do osemfinále majstrovstiev Európy v Nemecku, ale tiež spôsob, akým si ho jeho mužstvo vybojovalo.

Získané štyri body v E-skupine

Slováci získali v troch stretnutiach E-skupiny štyri body za víťazstvo nad Belgičanmi (1:0) a remízu s Rumunmi (1:1). Podľahli akurát Ukrajincom (1:2), ktorí napokon vo vzácne vyrovnanej skupine štyroch štvorbodových tímov obsadili posledné miesto a s turnajom sa rozlúčili.

„Odohrali sme naozaj veľmi dobrý zápas, udržali sme si vlastný štýl počas celých deväťdesiatich minút,“ rozhovoril sa po stredajšej postupovej remíze s Rumunmi Calzona, ktorý v tom čase ešte nevedel, akému tímu budú Slováci čeliť v ďalšej fáze turnaja.

„Vždy rozmýšľam tak, že keď dosiahnem nejaký cieľ, tak hovorím, že si musíme dať nový. Teraz sa potrebujeme pripraviť na zápas našich životov. Kým je pred nami cieľ, potrebujeme sa snažiť, aby sme ho dosiahli. Urobím všetko, aby sme uspeli.“

Lobotka hráčom zápasu

Hráč zápasu s Rumunskom Stanislav Lobotka bol tiež spokojný s tým, že sa slovenské mužstvo prezentovalo hrou, akú si osvojilo už počas kvalifikácie a ktorá priniesla úspech.

„Išli sme do toho s cieľom zvíťaziť, ale tešíme sa aj z remízy. A čo sa týka individuálnych trofejí, tie sú len čerešnička na torte, pretože pre mňa znamenajú viac tie kolektívne. Myslím si, že túto cenu by si zaslúžil každý, kto tvorí náš kolektív, vrátane členov realizačného tímu, pretože všetci dávame do toho maximum,“ skonštatoval hráč talianskeho SSC Neapol podľa denníka Šport.

V osemfinále proti Anglicku

Obranca Dávid Hancko priznal, že postup medzi šestnástku najlepších tímov „starého kontinentu“ považuje za jeden z najväčších úspechov v kariére.

„Stále sa posúvame ďalej a myslím si, že pre našu generáciu hráčov je toto najviac. Som nesmierne šťastný, že sme postúpili. Neviem, či sa v médiách budú písať blbosti, že to bolo dohodnuté, keďže remíza nám stačila obom. Prial by som tým ľuďom stáť na ihrisku. Nebolo to jednoduché a myslím si, že oba kolektívy mali príležitosť na to, aby strhli víťazstvo na svoju stranu,“ povedal legionár z holandského Feyenoordu Rotterdam.

Mužstvo spod Tatier obsadilo v skupine 3. priečku a v osemfinále nastúpi v nedeľu proti vicemajstrom Európy Angličanom. „Vedeli sme, že víťazstvo v skupine by nás posunulo do priaznivejšej časti pavúka, kde by nás čakal určite hrateľnejší súper. Som však rád, že sme to ako mužstvo zvládli a že sa môžeme tešiť na vyraďovaciu fázu tohto turnaja,“ zakončil Hancko.