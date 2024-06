Maďarský útočník Varga už podstúpil operáciu tváre, UEFA obhajuje zásah tímových lekárov na štadióne (video)

Útočník maďarskej futbalovej reprezentácie Barnabás Varga už podstúpil operáciu po tom, ako pri zrážke so škótskym brankárom počas nedeľňajšieho zápasu A-skupiny majstrovstiev Európy v Nemecku utrpel zlomeninu niekoľkých tvárových kostí. Spomenutý súboj bol v polovici druhého polčasu prerušený na dlhé minúty, aby Vargu mohli ošetriť po zrážke s Angusom Gunnom.

Dvadsaťdeväťročného Vargu odniesli na nosidlách a previezli do nemocnice v Stuttgarte, kde v pondelok podstúpil chirurgický zákrok.

Nešlo o komplikovaný zákrok

„Je v poriadku, pri vedomí a čaká na operáciu,“ povedal pred operáciou hovorca maďarského tímu Gergö Szabó.

„Bude musieť stráviť niekoľko dní v nemocnici, ale bolo by nezodpovedné teraz niečo povedať,“ doplnil.

Podľa Maďarského futbalového zväzu napokon nešlo o komplikovaný zákrok a v stredu by Vargu mohli prepustiť z nemocnice.

Maďari zvíťazili

Maďarský výber v spomenutom stretnutí zvíťazil 1:0 gólom striedajúceho Kevina Csobotha z desiatej minúty nadstaveného času, čo mu ponechalo šance na postup do osemfinále. Musí však čakať, či sa napokon dostane medzi najlepšie štyri mužstvá z tretích miest v skupinách. Ak by Maďari prenikli do vyraďovacej časti, s určitosťou sa budú musieť zaobísť bez Vargu.

Viacerým maďarským hráčom sa tlačili slzy do očí, keď záchranári a lekári ošetrovali Vargu. Okamžite po zrážke so škótskym brankárom niekoľkí maďarskí reprezentanti vehementne signalizovali, aby čo najskôr pribehol na hraciu plochu zdravotnícky personál.

Pomoc mala prísť skôr

Podľa viacerých maďarských hráčov mala prísť pomoc o niekoľko sekúnd skôr.

„Myslím si, že áno, trvalo to pridlho. Chápem, každý rozumie protokolu a tomu, na čo musí čakať, ale život a zdravie sú dôležitejšie ako futbal,“ povedal autor víťazného gólu Csoboth.

„Chceli sme ich dotlačiť, aby išli na ihrisko. Nerozumeli sme tomu, prečo naň nešli okamžite,“ doplnil kapitán Maďarov Dominik Szoboszlai. Hráč FC Liverpool sa dokonca ponáhľal s nosidlami, pretože mal obavy, ako dlho bude trvať, kým ich prinesú na ihrisko.

Oneskorenie podľa UEFA nenastalo

Európska futbalová únia (UEFA) trvá na tom, že „nenastalo žiadne oneskorenie v ošetrení a pomoci“ Vargovi.

„Radi by sme objasnili, že zásah tímového lekára prebehol do 15 sekúnd od incidentu, po ktorom okamžite pribehol druhý lekár na štadióne, aby vykonal prvé posúdenie zranenia a poskytol primeranú liečbu podľa bežných lekárskych postupov,“ uviedol vo vyhlásení strešný orgán európskeho futbalu.

„Kvalifikované pohotovostné tímy čakali na ihrisku podľa ich protokolu a prišli s nosidlami hneď, ako si zdravotníci vyžiadali zásah, aby hráča evakuovali na jeho okamžitý prevoz do nemocnice,“ dodala UEFA.