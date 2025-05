Tréner Američanov Warsofsky: Už sme sa aj hanbili, že sme boli tak dlho bez titulu - VIDEO

Najprv 60 minút nepadol gól a potom sa rozhodlo po dvoch minútach. A na konci bola americká radosť a švajčiarsky smútok.

Prvé bezgólové finále v histórii majstrovstiev sveta v hokeji rozhodol útočník Buffala Sabres Tage Thompson, ktorý namieril ponad vyrážačku Leonarda Genoniho. Najlepší brankár šampionátu inkasoval asi aj preto, že mu vo výhľade clonil jeden z obrancov.

Viac striel aj lepšia hra

Američania vyhrali zaslúžene. Herne boli o čosi lepší a vpredu nebezpečnejší ako Švajčiari. Thompsonov gól bol štyridsiata strela tímu USA na bránku súpera, kým Švajčiari vyslali na Jeremyho Swaymana iba 25 pokusov.

Američania získali prvý titul majstra sveta od roku 1960, ale keďže vtedy v Squaw Valley to boli v skutočnosti zimné olympijské hry, reálne čakali oveľa dlhšie. Priamo na svetovom šampionáte triumfovali predtým naposledy v roku 1933 v Prahe.

Hnalo ich to vpred

„Práve poznanie, že čakáme na titul tak dlho, nás všetkých hnalo vpred. Všetci sme chceli byť súčasťou niečoho výnimočného a každý k tomu prispel svojím dielom. Týka sa tých, ktorí odohrali najviac vrátane presiloviek, ale aj tých, ktorí len zaskakovali alebo nehrali vôbec. Každý z nás bol pozitívny a smeroval za jediným spoločným cieľom. Preto sme aj zvíťazili,“ zhodnotil Tage Thompson na webe NHL.

Dlhé čakanie

Útočník Vancouveru Drew O´Connor priznal, že ho premohli emócie, keď celé mužstvo naskákalo na Tagea Thomspona v prvotnom zlatom opojení po víťaznom góle.

„Bolo to veľmi dlhé čakanie. Každý rok sme sa zlepšovali a veľmi chceli tento úspech. Pravidelne sme nosili aj zlaté medaily z juniorských šampionátov a konečne sa to odrazilo aj na majstrovstvách sveta dospelých,“ vyhlásil O´Connor na webe IIHF.

Prvé finále v 21. storočí

Neuveriteľne vyznieva štatistika, že Američania prehrali 12 za sebou idúcich semifinálových zápasov na majstrovstvách sveta. Až prišiel suverénny triumf nad Švédmi 6:2 pred vypredanou Avicii Arenou v Štokholme. Štatistika medailových šampionátov v 21. storočí z pohľadu Američanov je veľavravná. Od roku 2000 získali päť medailí, ale všetky boli bronzové (2004, 2013, 2015, 2018 a 2021).

Závažie z chrbta je preč

„Naskakuje mi husia koža, keď premýšľam nad tým všetkým. Na začiatku našej misie v Dánsku a Švédsku sme si všetci pripomenuli, že zlato na MS naši predchodcovia získali v roku 1933… A zároveň sme si povedali, že to musíme zmeniť, lebo to nie je dobrá vizitka pre americký hokej. Áno, mali sme skvelé juniorské šampionáty, dobre sme odohrali Turnaj štyroch krajín v tomto roku. Vraveli sme si, že konečne by to chcelo nasadiť pečať tomu všetkému a myslím si, že na týchto MS sme to ukázali,“ skonštatoval tréner Američanov Ryan Warsofsky a ešte doplnil:

„Pred zimnými olympijskými hrami je to dobrý signál. Boli sme už naozaj frustrovaní a hanbili sme sa, že za tie roky sme ani raz nezískali zlato. Teraz sme si to stresujúce závažie konečne sňali z chrbta.“

O rok aj s Američanmi?

Čerství majstri sveta Američania by mali byť o rok na MS vo Švajčiarsku jedným zo siedmich súperov Slovákov v základnej skupine. Podľa poradia na MS 2025 a následných zmien v rebríčku IIHF by mali Slováci v Zürichu alebo Fribourgu naraziť aj na bronzových Švédov, štvrťfinalistov Čechov a Dánov a tiežNórov, Slovincov a zrejme aj nováčika Talianov.

V rozmiestnení tímov do skupín ešte môžu nastať zmeny týkajúce sa Švajčiarska ako organizátora šampionátu.