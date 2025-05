Brankár Švajčiarov Genoni prekonal rekord Rinneho, získal Cenu MVP a aj tak je smutný - VIDEO, FOTO

Nechýbalo veľa a mohol to byť krásny happyend pre dvoch švajčiarskych veteránov. Brankár Leonardo Genoni a útočník Andres Ambühl veľmi túžili po zlatej medaile z majstrovstiev sveta, lebo minimálne ten druhý menovaný už žiadnu ďalšiu nezíska. Takmer 42-ročný útočník Ambühl končí hokejovú kariéru a koniec si ozvláštnil ziskom tretej striebornej medaily z MS.

Dvadsať MS a dosť

„Scénu opúšťa muž, ktorý odohral neuveriteľných 151 zápasov na 20 majstrovstvách sveta. Trikrát bojoval o zlato, trikrát ho nezískal, ale odchádza so vztýčenou hrou, lebo urobil toho veľmi veľa pre švajčiarsky aj svetový hokej,“ napísal oficiálny web MS 2025 v hokeji o Ambühlovi. Na práve skončených MS Ambühl odohral všetkých desať zápasov v tíme Švajčiarska a zaskvel sa hetrikom do bránky Maďarska. Ešte viac na seba upozornil iný muž v drese s Helvétskym krížom.

Štyri shutouty

Brankár Leonardo Genoni vychytal na MS 2025 štyri shutouty a neuveriteľných 243:27 min nedostal gól. Jeho nepriestrelnosť trvala od zápasu základnej skupiny proti Maďarom (10:0), cez štvrťfinále proti Rakúšanom (6:0), semifinále proti Dánom (7:0) a vyše 62 minút finálového súboja s Američanmi (0:1 pp). Ide o nový rekordný zápis, ktorým prekonal 238:05 min bez gólu v podaní Fína Pekku Rinneho z MS 2015 v Prahe a Ostrave.

Jedna strela…

Skvelé výkony v podaní 37-ročného Genoniho neunikli ani pozornosti odborníkov. Akreditovaní novinári ho zvolili nielen za najlepšieho brankára majstrovstiev sveta, ale obdržal aj Cenu MVP pre Najužitočnejšieho hráča šampionátu.

„Počas celého šampionátu sme boli konzistentní v obrane a skvelí v útoku. Strelili sme množstvo gólov. Akurát vo finále nám tam nič nepadlo a súperovi áno. Je to tvrdé, ale musíme sa s tým zmieriť, že jedna vydarená strela rozhodla o titule majstra sveta a my ju nepredviedli,“ uviedol Leonardo Genoni podľa webu sport.ch.

Tretí ocenený Švajčiar

Genoni sa stal tretím Švajčiarom s Cenou MVP v histórii svetových šampionátov. Obranca Roman Josi si ju vyslúžil v roku 2013 a útočník Kevin Fiala pred rokom v Česku.

Rovnako prvýkrát sa stalo, že Švajčiarovi sa ušiel tento honor na dvoch po sebe nasledujúcich majstrovstvách sveta. „Rád by som túto cenu vymenil za zlatú medailu. Nedá sa to a ťažko sa to v tejto chvíli prijíma ako fakt,“ dodal Genoni.

Akreditované médiá na MS vo Švédsku a Dánsko zvolili aj All-Star Team. Sú v ňom okrem Genoniho aj jeho krajan – obranca Dean Kukan, Američan Zach Werenski a v útoku Čech David Pastrňák, Švéd Elias Lindholm a Dán Nick Olesen.