Traja neznámi a cesta karavanom naprieč Európou

Prorokyňa a trkvas je zábavný príbeh o tom, ako si užiť cestu okolo sveta, kým nastane armagedon. Koniec sveta sa blíži a trojica, aká by sa za iných okolností rozhodne nedala dohromady, zažíva svoje posledné dobrodružstvo…alebo predsa len nebude posledné? Veď na tomto svete už nikto nič negarantuje, ani ten predpovedný koniec sveta.

Do zániku sveta nezostáva veľa času. Aspoň podľa amatérskej astrofyzičky Petry, ktorá súdny deň vypočítala na 7. septembra 2011 o 20:21. Toto proroctvo ju nečakane spojí s pomerne jednoduchým Johanom, ktorý odmalička slepo obdivoval staršieho brata, a s dôchodkyňou Agnes, ktorá sa vydáva za mladú influencerku. Nesúrodá trojica sa v karavane vydáva do Ríma a majú poriadne naponáhlo. Musia toho ešte veľa stihnúť, ale ako to už býva, nič nejde podľa plánu. Dokonca ani koniec sveta.

Na pozadí bizarného výletu naprieč Európou, Afrikou a Amerikou Jonasson humorne a svojsky odkrýva nielen výnimočné ľudské charaktery, ale odhaľuje aj to, ako funguje korupcia na globálnej úrovni.

Prorokyňa a trkvas je zábavný, dobre namiešaný mix fantázie s troškou reality. Je to typický ľudský príbeh, aké píše Jonas. O tom, čo sa stane, keď sa stretne zvláštna trojica – každý je trošku uletený a iný svojským spôsobom, no všetci majú silné morálne zásady, vlastné túžby, plány a tie teraz dokážu prepojiť.

Johan bol zrejme skôr majstrom kuchárom a dieťaťom prírody ako géniom. To mohlo vysvetliť jeho obmedzené úspechy ako poštára aj ministra zahraničných vecí. A to u amerického prezidenta posilnilo pocit sympatie. Teraz chcel vedieť, ako sa Johan má.

„Zdravím, priateľu. Tu je Barack.“

„Kto?“ opýtal sa Johan.

„Obama. Prezident. Možno si na mňa spomínaš.“

Johan sa rozžiaril. „Jasné, že áno!“

Na svoje si prídu čitatelia, ktorým sadol štýl Jonasa Jonassona – jeho humor, tempo a rytmus samotného príbehu. Netreba od toho čakať nejakú hĺbku, či svetoborné prepojenie s minulosťou a slávnymi osobnosťami (Storočný starček je len jeden), ale je to stále veľmi pohodové čítanie, pri ktorom sa dá zrelaxovať.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Lucia Vráblicová:

Jonas Jonasson sa narodil v roku 1961 vo Växsjö v južnom Švédsku. Po štúdiu švédčiny a španielčiny na Univerzite v Göteborgu pracoval ako novinár pre večerník Expressen a denník Smålands-posten. Neskôr bol činný ako mediálny konzultant a založil vlastnú poradenskú firmu. Bol aj producentom švédskej televízie TV4. Po 20-tich rokoch vo svete médií svoju firmu predal a presťahoval sa do švajčiarskeho kantónu Ticino, kde se začal venovať písaniu. V súčasnosti žije spolu so svojim synom, mačkou a kurčatami na ostrove Gotland v Baltskom mori. Medzi jeho najobľúbenejších spisovateľov patrí Jaroslav Hašek a Milan Kundera.

Milan Buno, knižný publicista

