Tragický pád z vrchu Satan si vyžiadal život 65-ročného horolezca, záchranári hľadali muža až dva dni

Horolezec zostupoval v nedeľu východnou stenou masívu spolu s ďalším 62-ročným Čechom.
Po takmer dvoch dňoch sa podarilo horským a leteckým záchranárom vo Vysokých Tatrách objaviť 65-ročného českého horolezca, ktorý v nedeľu spadol počas zlaňovania pri zostupe z vrchu Satan. Jeho telo, už bez známok života, lokalizovali v utorok počas prieskumného letu. Informovala o tom na svojej internetovej stránke Horská záchranná služba (HZS).

Horolezec zostupoval v nedeľu východnou stenou masívu spolu s ďalším 62-ročným Čechom. Práve ten v podvečerných hodinách kontaktoval HZS so žiadosťou o pomoc.

Použitie nevhodného materiálu

„Počas zlaňovania, pri ktorom bol použitý nevhodný materiál, nasledoval približne 120-metrový pád staršieho z dvojice horolezcov, po ktorom s ním nebolo možné nadviazať vizuálny ani zvukový kontakt. Oznamovateľ pádu uviazol vo zvetranom a exponovanom teréne,“ opísali horskí záchranári.

O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá vysadila horských záchranárov na hrebeni Bášt nad uviaznutým horolezcom.

„Vzhľadom na rýchlo sa zhoršujúce svetelné podmienky nebolo možné pokračovať v leteckej záchrannej akcii a pátraní. Záchranári HZS následne zostúpili k oznamovateľovi a spoločne vystúpili späť na hrebeň. Odtiaľ pokračovali za pomoci istenia na krátkom lane zostupom do Mlynickej doliny,“ približuje HZS.

Pátranie po nezvestnom horolezcovi

V nočných hodinách dorazili na Štrbské Pleso, odkiaľ pokračovali do Starého Smokovca. Keďže muž nebol zranený, ďalej pokračoval samostatne. Pátranie po nezvestnom horolezcovi pokračovalo od skorých ranných hodín aj v pondelok, a to aj za pomoci dronov.

Pre nepriaznivé poveternostné podmienky bolo podľa horských záchranárov neúspešné. Telo muža sa podarilo záchranárom objaviť až dnes. Jeho telesné pozostatky transportovali na Štrbské Pleso a odovzdali príslušníkom Policajného zboru SR.

