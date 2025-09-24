Prvá záchranná akcia s vrtuľníkom sa uskutočnila pred 60 rokmi, rýchly prevoz zachránil horolezkyni život – FOTO

Presne pred šesťdesiatimi rokmi sa uskutočnila prvá záchranná akcia, pri ktorej bol na transport záchranárov a zranenej osoby použitý vrtuľník. Ten vzlietol pre zranenú juhoslovanskú horolezkyňu Zvjezdanu Gregorinu do Zlomiskovej doliny vo Vysokých Tatrách.
Po prvýkrát takto smeroval aj do popradskej nemocnice, ktorá ešte v tom čase sídlila v mestskej časti Spišská Sobota. Informovali o tom v deň výročia na sociálnej sieti spoločne Nemocnica Poprad a Horská záchranná služba.
Záchrana horolezkyne
Piloti letky ministerstva vnútra František Červíček a Emil Flégr vrtuľníkom Mi-4 vyviezli 24. septembra 1965 päť záchranárov Horskej služby – Ivana Gálfyho, Stanislava Samuhela, Ivana Urbanoviča, Pavla Vavra a Arpáda Szabóa, do spomínanej doliny. Ich pomoc potrebovala horolezkyňa, ktorú zasiahla padajúca skala.
Horskí záchranári zasahovali počas tohto leta menej než vlani, o život v horách však prišlo 14 ľudí
„Vrtuľník tam pristál po prvýkrát v horskom teréne vo výške približne 1 825 metrov. Po vysadení záchranári vyslobodili zo skalnej steny zranenú juhoslovanskú horolezkyňu, naložili ju na palubu vrtuľníka a za sedem minút ju dopravili na lúky pred nemocnicou v Spišskej Sobote,“ opísala nemocnica.
Dvojhodinová operácia
Na chirurgickom oddelení už čakal primár Juraj Janovský so svojím tímom, po vyšetreniach nasledovala dvojhodinová operácia pacientky. Letecký zásah v tomto prípade bezprostredne zachránil ľudský život, horolezkyňa by podľa nemocnice, vzhľadom na rozsiahle zranenia, zdĺhavý, niekoľkohodinový pozemný transport neprežila.
Horská služba varuje pred silným vetrom v Pieninskom národnom parku, vyzýva k mimoriadnej opatrnosti
„Zachránený ľudský život po rýchlom leteckom zásahu sa navždy zapísal do histórie popradskej nemocnice, ako aj horskej a leteckej záchrany,“ poznamenal súčasný generálny riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.
Prvopočiatky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) siahajú do 60. rokov minulého storočia. Tri roky pred spomínaným záchranným letom sa v roku 1962 uskutočnil aj prvý pátrací let po nezvestných turistoch vo Vysokých Tatrách, ako popisuje poskytovateľ VZZS, ktorým je od roku 1995 Air Transport Europe.