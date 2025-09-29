Vysoké Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť, 200-metrový pád sa stal osudným pre poľského turistu

Vysoké Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť, 54-ročný poľský turista zomrel v nedeľu predpoludním po 200-metrovom páde. O pomoc pre neho požiadali ďalší poľskí turisti. Na pomoc mu, s ohľadom na terén a časovú dostupnosť, vyrazili letecky horskí záchranári spolu s posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
Horskí záchranári zasahovali počas tohto leta menej než vlani, o život v horách však prišlo 14 ľudí
Ako ďalej informovala Horská záchranná služba, napriek snahe všetkých zúčastnených zložiek mohol lekár konštatovať iba úmrtie, keďže muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Telo nebohého transportovali do ústia doliny, kde ho odovzdali Policajnému zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi.
O pomoc na mieste požiadali aj ďalšie tri osoby poľskej národnosti, ktoré neboli schopné pokračovať exponovaným terénom. Letecky boli evakuované do Starého Smokovca, odkiaľ pokračovali ďalej samostatne.