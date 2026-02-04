Tragická dopravná nehoda cestou na tréning. Traja tínedžeri podľahli zraneniam zrážky s nákladiakom

Traja mladí hokejisti JJ Wright, Cameron Casorso a Caden Fine smerovali na tréning, keď došlo k dopravnej nehode. Kanadský premiér Mark Carney vzdal hold športovcom a incident označil za „tragédiu“.
„Nočná mora každého rodiča, každého spoluhráča, rodiny, priateľov. Moje srdce je s rodinami obetí a tímom,“ povedal Carney, ktorý v mladosti hral hokej.
Hráči cestovali v pondelok 2. februára z mesta Nanton, kde žijú, do Stavely na tréning. Okolo 11.00 h miestneho času prišlo k zrážke ich vozidla s nákladným autom.
Zrazili sa na križovatke, uviedla polícia. Všetci traja hráči zomreli na mieste. Vodič nákladného auta, 40-ročný muž, utrpel ľahké zranenia.
„Neviem nájsť slová. Títo chlapci sa stávajú súčasťou našich domovov – ďalší tanier pri stole, ďalší pár korčúľ pri dverách, ďalší syn, o ktorého sa staráme, keď sú cesty zlé a je neskoro,“ uviedla starostka Nantonu Jen Handleyová.
Hráči bývali u náhradných rodín, ktoré ponúkajú ubytovanie mladým športovcom počas tréningov a zápasov. „Vaši synovia boli dôležití a v našich mestách sa o nich bude ešte dlho hovoriť s láskou,“ doplnila Handleyová.
Všetci mladíci, dvaja 18-roční a jeden 17-ročný, hrali za klub Southern Alberta Mustangs. Ich pamiatku si uctili aj v NHL, stalo sa tak pred duelom medzi Calgary Flames a Torontom Maple Leafs (2:4).